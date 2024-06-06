الحقيقة صادمة.. قصة اقتراب أشرف بن شرقي من الزمالك
كشف مصدر داخل نادي الزمالك المصري حقيقة اقتراب المغربي، أشرف بن شرقي، من العودة إلى صفوف الفريق الأبيض، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
وتداولت جماهير الزمالك صورة عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، من موقع "ترانسفير ماركت" الخاص بانتقال اللاعبين، قال من خلالها إن أشرف بن شرقي اقترب من العودة إلى نادي الزمالك بنسبة 80%.
وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، إن هذا الكلام عار تمامًا من الصحة.
وأضاف موجها حديثه إلى جماهير الزمالك: "الفريق الأول لكرة القدم ممنوع من القيد؛ بسبب الغرامات المالية الكبيرة، فكيف يتفاوض النادي مع لاعبين".
وواصل في حديث صادم: "من الوارد جدًا عدم فك القيد خلال فترة الانتقالات الجارية؛ بسبب عدم وجود سيولة مالية سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية، وبالتالي لن يكون هناك أي تعاقد مع بن شرقي".
يذكر أن عقد بن شرقي انتهى مع الريان بنهاية الموسم الجاري، بعد أن قرر اللاعب المغربي عدم تجديد تعاقده مع ناديه القطري.
ويستطيع المهاجم المغربي الرحيل إلى أي نادٍ مجانًا خلال الموسم المقبل.
ولعب أشرف بن شرقي بقميص نادي الهلال السعودي قبل 6 سنوات، خاض فيها 13 مباراة فقط، سجل خلالها 3 أهداف وصنع 2 ، قبل أن ينتقل لاحقًا إلى لانس الفرنسي معارًا، ومنه إلى الزمالك المصري.
وفي تجربته الأخيرة مع الريان، لعب بن شرقي 21 مباراة، سجل 10 أهداف وصنع 6.
أما مع الزمالك المصري، فهي فترة توهج أشرف بن شرقي، فقد سجل اللاعب المغربي 41 هدفًا في 109 مباريات، وصنع 28.