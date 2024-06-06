الحقيقة صادمة.. قصة اقتراب أشرف بن شرقي من الزمالك

يذكر أن عقد بن شرقي انتهى مع الريان بنهاية الموسم الجاري، بعد أن قرر اللاعب المغربي عدم تجديد تعاقده مع ناديه القطري.

ويستطيع المهاجم المغربي الرحيل إلى أي نادٍ مجانًا خلال الموسم المقبل.

ولعب أشرف بن شرقي بقميص نادي الهلال السعودي قبل 6 سنوات، خاض فيها 13 مباراة فقط، سجل خلالها 3 أهداف وصنع 2 ، قبل أن ينتقل لاحقًا إلى لانس الفرنسي معارًا، ومنه إلى الزمالك المصري.

وفي تجربته الأخيرة مع الريان، لعب بن شرقي 21 مباراة، سجل 10 أهداف وصنع 6.

أما مع الزمالك المصري، فهي فترة توهج أشرف بن شرقي، فقد سجل اللاعب المغربي 41 هدفًا في 109 مباريات، وصنع 28.