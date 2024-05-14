احتفال رافينيا يغرم برشلونة ماليا

اتخذت لجنة المنافسة التابعة لاتحاد الكرة الإسباني قرارا بمعاقبة البرازيلي رافينيا، نجم برشلونة، وناديه، ماليا؛ بسبب طريقة احتفاله الأخيرة بهدفه في مواجهة ريال سوسيداد.

وسجل لامين يامال هدفا في الشوط الأول، وأضاف رافينيا هدفا من ركلة جزاء في الوقت القاتل، ليتغلب برشلونة 2-صفر على ريال سوسيداد، يوم الاثنين، ويصعد إلى المركز الثاني في دوري الدرجة الأولى الإسباني.

وقام رافينيا بالاحتفال بهدفه بخلع قميصه، ليظهر تحته قميص أخر يُظهر تضامنه مع ضحايا فيضانات البرازيل.

نتيجة لهذا التصرف، تلقى رافينيا بطاقة صفراء من قبل الحكم كوادرا فرنانديز.