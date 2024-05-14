احتفال رافينيا يغرم برشلونة ماليا
اتخذت لجنة المنافسة التابعة لاتحاد الكرة الإسباني قرارا بمعاقبة البرازيلي رافينيا، نجم برشلونة، وناديه، ماليا؛ بسبب طريقة احتفاله الأخيرة بهدفه في مواجهة ريال سوسيداد.
وسجل لامين يامال هدفا في الشوط الأول، وأضاف رافينيا هدفا من ركلة جزاء في الوقت القاتل، ليتغلب برشلونة 2-صفر على ريال سوسيداد، يوم الاثنين، ويصعد إلى المركز الثاني في دوري الدرجة الأولى الإسباني.
وقام رافينيا بالاحتفال بهدفه بخلع قميصه، ليظهر تحته قميص أخر يُظهر تضامنه مع ضحايا فيضانات البرازيل.
نتيجة لهذا التصرف، تلقى رافينيا بطاقة صفراء من قبل الحكم كوادرا فرنانديز.
ووفقا لما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو"، تم تأكيد البطاقة الصفراء من قبل لجنة المسابقات، كما تم تغريم رافينيا والنادي، بموجب المادة 96 من قانون الانضباط، التي تنص على معاقبة اللاعبين الذين يخلعون قمصانهم بعد تسجيل الأهداف، أو لأسباب أخرى متعلقة بالمباراة.
وحددت غرامة رافينيا بـ601 يورو، بينما تم تغريم النادي بحوالي 350 يورو، وهي أدنى عقوبة ممكنة للمخالفات الجسيمة.
وحصد برشلونة ثلاث نقاط رفع بها رصيده إلى 76 نقطة، ليصعد إلى المركز الثاني بفارق 14 نقطة خلف ريال مدريد الذي حسم اللقب بالفعل، ونقطة واحدة أمام جيرونا الذي تراجع إلى المركز الثالث.
أما ريال سوسيداد، فقد تجمد رصيده عند 54 نقطة في المركز السابع، بفارق نقطة واحدة خلف ريال بيتيس صاحب المركز السادس المؤهل إلى الدوري الأوروبي، وذلك قبل ثلاث جولات من نهاية المسابقة.