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كاسترو يعلن موقف رونالدو الرسمي من مواجهة ميسي

تنتظر جماهير كرة القدم حول العالم مواجهة رونالدو وميسي

كشف لويس كاسترو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، الموقف الرسمي لكريستيانو رونالدو من مباراة النصر وإنتر ميامي الأمريكي.

وتنتظر جماهير كرة القدم حول العالم مواجهة رونالدو وميسي مساء اليوم في كأس موسم الرياض.

رونالدو
إنتر ميامي ضد النصر .. تأكيدٌ للتفوق السعودي أم انتفاضةٌ لميسي؟

وبحسب تصريحات كاسترو التي نشرتها صحيفة الشرق الأوسط، فإن رونالدو في المرحلة الأخيرة من التعافي من إصابته، بالتالي سيغيب عن مباراة إنتر ميامي مساء اليوم الخميس على ملعب المملكة أرينا.

وتاريخيًّا التقى ميسي ورونالدو في 39 مباراة بكل البطولات، بواقع 17 مواجهة في الدوري الإسباني، و7 مرات في دوري أبطال أوروبا، و6 في كأس الملك الإسباني و6 في كأس السوبر، فضلًا عن مباراتين وديتين مع المنتخبات، ومباراة في كأس موسم الرياض.

20 انتصارًا كانت حصيلة ميسي، في حين حقق رونالدو الفوز في 13 مباراة، أما التعادل فخيّم على مجريات 6 مواجهات بينهما.

رونالدو
تشكيل النصر ضد إنتر ميامي

وكان إنتر ميامي خسر مباراته الأولى في موسم كأس الرياض 2024، يوم الإثنين بنتيجة 4/3 على يد الهلال.

يذكر أن إنتر ميامي الأمريكي سيختتم جولته الآسيوية استعدادًا للموسم الكروي الجديد بمواجهة فريق هونغ هونغ يوم الـ4 من فبراير المقبل، ويختتم الجولة بلقاء فيسيل كوبي الياباني يوم الـ7 من الشهر ذاته بطوكيو.

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