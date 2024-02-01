كاسترو يعلن موقف رونالدو الرسمي من مواجهة ميسي

وبحسب تصريحات كاسترو التي نشرتها صحيفة الشرق الأوسط، فإن رونالدو في المرحلة الأخيرة من التعافي من إصابته، بالتالي سيغيب عن مباراة إنتر ميامي مساء اليوم الخميس على ملعب المملكة أرينا.

وتاريخيًّا التقى ميسي ورونالدو في 39 مباراة بكل البطولات، بواقع 17 مواجهة في الدوري الإسباني، و7 مرات في دوري أبطال أوروبا، و6 في كأس الملك الإسباني و6 في كأس السوبر، فضلًا عن مباراتين وديتين مع المنتخبات، ومباراة في كأس موسم الرياض.

20 انتصارًا كانت حصيلة ميسي، في حين حقق رونالدو الفوز في 13 مباراة، أما التعادل فخيّم على مجريات 6 مواجهات بينهما.