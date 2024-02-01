إنتر ميامي ضد النصر .. تأكيدٌ للتفوق السعودي أم انتفاضةٌ لميسي؟

يخوض ليونيل ميسي مباراة جديدة أمام إحدى الفرق السعودية، وهذه المرة سيكون النصر هو الخصم، بعد أيام من مواجهة الهلال في كأس موسم الرياض وفوز الزعيم بأربعة أهداف لثلاثة على إنتر ميامي، فريق ليونيل.

ميسي يبحث عن الفوز بكل تأكيد كما هي عادته، لكن الانتصار في تلك المواجهة له طعم خاص لدى ليونيل الذي عانى الأمرين أمام الفرق والمنتخبات السعودية في أغلب فترات مسيرته.

صدمة أول مواجهة

في نوفمبر 2012 ذهب المنتخب الأرجنتيني بمجموعة من نجومه وعلى رأسهم ليونيل ميسي لخوض ودية دولية أمام نظيره السعودي على ملعب الملك فهد، وقد كانت مواجهة مرتقبة على المستوى العربي إلى حد كبير في ظل التألق المستمر لليونيل مع برشلونة في تلك السنوات وحصده للأخضر واليابس مع الفريق الكتالوني.

لكن ميسي تعرض لصدمة كبيرة عندما وجد دفاعًا سعوديًّا صلبًا يأبى أن تهتز شباكه أمام ميسي، الذي كان يرتدي شارة قيادة المنتخب الأرجنتيني، ورفاقه.

المباراة انتهت بالتعادل السلبي، كما شهدت بضع فرص للمنتخب السعودي، وفشل ميسي يومذاك في كسر التعادل مع رقم غابرييل باتيستوتا لأكثر لاعب أرجنتيني سجل مع المنتخب في عام واحد، بواقع 12 هدفًا.