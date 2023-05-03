"لقد سئمنا من المرتزقة".. جماهير باريس سان جيرمان تهتف ضد ميسي وتطالب بطرده (فيديو)
شنت جماهير باريس سان جيرمان هجومًا لاذعًا ضد الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم الفريق، وطالبت بطرده من الفريق الأول لكرة القدم، بعد سفره إلى السعودية بدون إذن.
وأوقف باريس سان جيرمان لاعبه الأرجنتيني لمدة أسبوعين بعد سفره إلى السعودية وغيابه عن التدريب عقب الهزيمة 3-1 أمام ضيفه لوريان في الدوري، يوم الأحد الماضي.
وخارج مقر تدريبات باريس، نظمت جماهير سان جيرمان وقفة احتجاجية ضد تصرفات ليونيل ميسي، وطالبت بطرده خارج النادي، بعد غيابه عن تدريب اليوم.
وشهدت تدريبات باريس سان جيرمان، اليوم الأربعاء، غياب ليونيل ميسي، حيث يتواجد في المملكة العربية السعودية في جولة للترويج للسياحة هناك.
ورددت الجماهير هتافات ضد ميسي قائلة: "لقد سئمنا من المرتزقة، علينا طرد ميسي".
يذكر أن نادي باريس سان جيرمان قرر منع ميسي من اللعب أو التدريب مع الفريق لمدة أسبوعين، مع خصم راتبه خلال فترة الإيقاف.
وسيغيب ميسي عن المباراتين المقبلتين في الدوري أمام تروا وأجاكسيو، لكنه قد يعود ضد أوكسير في 21 مايو أيار.
ونشر "راديو مونت كارلو" تقريرًا قال فيه إن نادي العاصمة قرر إيقاف بطل العالم الأرجنتيني البالغ من العمر 35 عاما فورا؛ بسبب "إقامته غير المصرح بها في المملكة العربية السعودية" والتي تسببت في غيابه عن التدريبات.
وأوضح "راديو مونت كارلو" أن ميسي قد يفقد أيضًا "مكافأته الأخلاقية" في النادي الباريسي، على إثر تلك الأزمة والعقوبات التي تلتها.