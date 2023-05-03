"لقد سئمنا من المرتزقة".. جماهير باريس سان جيرمان تهتف ضد ميسي وتطالب بطرده (فيديو)

وأوقف باريس سان جيرمان لاعبه الأرجنتيني لمدة أسبوعين بعد سفره إلى السعودية وغيابه عن التدريب عقب الهزيمة 3-1 أمام ضيفه لوريان في الدوري، يوم الأحد الماضي.

وخارج مقر تدريبات باريس، نظمت جماهير سان جيرمان وقفة احتجاجية ضد تصرفات ليونيل ميسي، وطالبت بطرده خارج النادي، بعد غيابه عن تدريب اليوم.

وشهدت تدريبات باريس سان جيرمان، اليوم الأربعاء، غياب ليونيل ميسي، حيث يتواجد في المملكة العربية السعودية في جولة للترويج للسياحة هناك.

ورددت الجماهير هتافات ضد ميسي قائلة: "لقد سئمنا من المرتزقة، علينا طرد ميسي".