أول تعليق من صلاح محسن بعد أزمة التسريبات (صورة)
أصدر صلاح محسن، لاعب النادي الأهلي المصري، بيانا رسميا للاعتذار عن الأزمة التي طفت على السطح، اليوم السبت، بتداول منشورات مسيئة منسوبة له عبر بعض تطبيقات التواصل الاجتماعي.
ولم يسافر اللاعب مع الأهلي للمشاركة في معسكر الإمارات في ظل بسبب استبعاد مارسيل كولر المدير الفني له لأسباب فنية.
وقال صلاح محسن، عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام": "في البداية بعتذر لكل الناس عن الأمور التي انتشرت وأنا لن أعلق غير بـ(حسبي الله ونعم الوكيل)، الخلافات الزوجية عمر ما كان مكانها السوشيال ميديا، وهذه الخلافات كانت منذ فترة وحساباتي كانت معها وللأسف هناك محادثات تم فبركتها لتشويه صورتي وبغرض الانتقام والقضاء على مستقبلي في كرة القدم".
وأضاف: "فيه حاجات كثيرة لن ينفع أتكلم فيها لأنها مهما كانت أم أولادي ولن أتحدث الآن احتراما للناس واحتراما لأنها كانت في يوم من الأيام من أقرب الناس لي، أنا بعتذر بالنيابة عن بيتي لكل الناس لأن الخلافات ليس مكانها السوشيال ميديا، وحقي سأحصل عليه بالقانون".
وتابع: "أنا آسف لكل الجمهور، انا مركز في مستقبلي من زمان ومركز جدا في تدريباتي وأجتهد لأن طموحي كبير جدا وعمر هذه الأمور ما ستوقف طموحي حتى لو كان غرضها هكذا، فهي محنة كبيرة وصدمة لي لكن في النهاية حقي سأحصل عليه، وعند الله تجتمع الخصوم".
ومنذ عودته من إعارته إلى سيراميكا كليوباترا خاض صلاح محسن مع الأهلي سبع مباريات سجل خلالهم هدفا وصنع مثله.
وخاض اللاعب البالغ 25 عاما 100 مباراة بقميص الأهلي وسجل 18 هدفا وصنع 6.
وخاض الدولي 173 مباراة في جميع المسابقات بقمصان الأهلي وإنبي وسيراميكا كليوباترا وسموحة وسجل 39 هدفا وصنع 14.
وتوج مع الأهلي بـ7 ألقاب، وساهم في فوز سيراميكا كليوباترا بلقب كأس الرابطة الموسم الماضي.
وحصد من قبل لقب أمم أفريقيا تحت 23 عاما مع منتخب مصر في 2019.
وارتدى قميص منتخب مصر في 4 مباريات دولية وسجل هدفا في الظهور الأول ضد النيجر وصنع آخر ضد تونس.