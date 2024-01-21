أول تعليق من صلاح محسن بعد أزمة التسريبات (صورة)

أصدر صلاح محسن، لاعب النادي الأهلي المصري، بيانا رسميا للاعتذار عن الأزمة التي طفت على السطح، اليوم السبت، بتداول منشورات مسيئة منسوبة له عبر بعض تطبيقات التواصل الاجتماعي.

ولم يسافر اللاعب مع الأهلي للمشاركة في معسكر الإمارات في ظل بسبب استبعاد مارسيل كولر المدير الفني له لأسباب فنية.

وقال صلاح محسن، عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام": "في البداية بعتذر لكل الناس عن الأمور التي انتشرت وأنا لن أعلق غير بـ(حسبي الله ونعم الوكيل)، الخلافات الزوجية عمر ما كان مكانها السوشيال ميديا، وهذه الخلافات كانت منذ فترة وحساباتي كانت معها وللأسف هناك محادثات تم فبركتها لتشويه صورتي وبغرض الانتقام والقضاء على مستقبلي في كرة القدم".

وأضاف: "فيه حاجات كثيرة لن ينفع أتكلم فيها لأنها مهما كانت أم أولادي ولن أتحدث الآن احتراما للناس واحتراما لأنها كانت في يوم من الأيام من أقرب الناس لي، أنا بعتذر بالنيابة عن بيتي لكل الناس لأن الخلافات ليس مكانها السوشيال ميديا، وحقي سأحصل عليه بالقانون".