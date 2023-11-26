صلاح محسن يوضح حقيقة توجيهه إشارة الصمت لجماهير الأهلي
حرص صلاح محسن، مهاجم الأهلي المصري، على الرد على الانتقادات التي انهالت عليه عقب احتفاله بهدف سجله في مباراة ميدياما الغاني بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، يوم السبت.
وأشار صلاح محسن بعلامة السكوت عقب تسجيل الهدف؛ ما أثار الجدل لا سيما أن جماهير الفريق اعتبرت أن رسالته موجهة إليهم.
وكان وائل جمعة، قائد الأهلي الأسبق، وجَّه انتقادات غاضبة للاعب، خلال تحليل المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس" بسبب هذه الاحتفالية.
وأقسَم لاعب الأهلي أن احتفاله كان عاديًّا، نافيًا توجيه أي إساءة للجمهور.
وقال محسن عبر عبر خاصية "الاستوري" على منصة "إنستغرام" عقب اللقاء: "للمرة المليون أقول إن من فسر احتفالي بشكل خاطئ هدفه الوقيعة بيني وجماهير الأهلي".
وأضاف: "جماهير الأهلي فوق رأسي".
وتابع "أي لاعب دون جماهير الأهلي لا يساوي شيئًا، من المستحيل أن أقصد جماهير الأهلي بهذا الاحتفال، أرى أنه احتفال عادي".
وسجل صلاح محسن هدف الأهلي الثالث أمام ميدياما في انطلاقة الفريق الأحمر بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
وافتتح محمود كهربا التسجيل في الدقيقة الـ66، وأضاف حسين الشحات الهدف الثاني في الدقيقة الـ75 بتسديدة ببطن القدم.
واختتم صلاح محسن الثلاثية في الدقيقة الـ87 برأسية من عرضية متقنة حملت توقيع محمد مجدي أفشة.