صلاح محسن يوضح حقيقة توجيهه إشارة الصمت لجماهير الأهلي

حرص صلاح محسن، مهاجم الأهلي المصري، على الرد على الانتقادات التي انهالت عليه عقب احتفاله بهدف سجله في مباراة ميدياما الغاني بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، يوم السبت.

وأشار صلاح محسن بعلامة السكوت عقب تسجيل الهدف؛ ما أثار الجدل لا سيما أن جماهير الفريق اعتبرت أن رسالته موجهة إليهم.

وكان وائل جمعة، قائد الأهلي الأسبق، وجَّه انتقادات غاضبة للاعب، خلال تحليل المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس" بسبب هذه الاحتفالية.