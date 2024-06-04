أول ردٍ من باريس سان جيرمان بعد اتهامات مبابي

وأشارت إذاعة "RMC" إلى أن مسؤولي باريس سان جيرمان غاضبون من مبابي بعد تصريحاته، اليوم، ويصفونه بأنه لا يتحلى بأي لباقة مطلقًا، عن طريق تصفيته لحساباته الشخصية علنًا".

وأضاف التقرير: "هذه التصريحات لم يتقبلوها في باريس بشكل جيد، وسعت وكالة الأنباء الفرنسية للتواصل مع النادي للإدلاء ببيان، لكن النادي رفض تقديم أي تعليق، واعتبر مصدر مقرب من النادي بأن اللاعب لا يمتلك أي لباقة مطلقًا".

وأوضح: "ناصر الخليفي رئيس النادي، لم يسبق له أن أمر بتنفيذ أي قرار ضد الفريق، ولويس إنريكي بنفسه قال هذا، ولكن رغم كل شيء، حين يقول مبابي شيئًا ما يعتبره الجميع كما لو كان الحقيقة المطلقة".

ويخوض مبابي البطولة الرابعة له مع منتخب فرنسا، وفاز معه بكأس العالم 2018، ووصل إلى النهائي في نسخة 2022 في قطر، لكن المنتخب خرج من دور الستة عشر في بطولة أوروبا 2020، وأهدر مبابي حينها ركلة ترجيح في مواجهة سويسرا.