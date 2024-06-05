ميار شريف تتأهل لأولمبياد باريس للمرة الثانية على التوالي

ورغم خسارة ميار شريف لقب دورة الألعاب الأفريقية الأخيرة في غانا، إلا أنها صعدت عن طريق تصنيف التنس، لتشارك في دورة الألعاب للمرة الثانية على التوالي بعد أولمبياد طوكيو 2020.

وجاء تأهل ميار شريف بعد احتلالها رقم 53 عالميا، وفقا للكوتا القارية.

على الجانب الآخر، فشلت الكينية أنجيلا أوكوتوي، صاحبة الذهبية في دورة الألعاب الأفريقية، كونها صنفت رقم 502 عالميا، في الوصول للمركز 400 عالميا، بالتصنيف الجديد.

يذكر أن المصرية ميار شريف ودعت بطولة فرنسا المفتوحة للتنس من الدور الثاني بخسارتها 6-صفر و7-6 أمام الأمريكية ماديسون كيز المصنفة 14، يوم الخميس الماضي.