المصرية ميار شريف تودع رولان غاروس من الدور الثاني أمام كيز
ودعت المصرية ميار شريف بطولة فرنسا المفتوحة للتنس "رولان غاروس" من الدور الثاني بخسارتها 6-صفر و7-6 أمام الأمريكية ماديسون كيز المصنفة 14 اليوم الخميس.
وحسمت كيز (29 عاما)، التي بلغت قبل النهائي سابقا، فوزها بالمجموعة الأولى خلال 23 دقيقة فقط دون حصول اللاعبة المصرية البالغ عمرها 28 عاما على أي شوط.
وانتفضت ميار في المجموعة الثانية لتطلق خمس كرات قصيرة خلف الشبكة وأربع ضربات مباشرة من على الشبكة، لكن فارق الخبرة كان حاسما لتنهي كيز الشوط الفاصل بالمجموعة الثانية لصالحها وتفوز بالمباراة.