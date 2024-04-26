الرشاش.. علي البليهي يشعل الأجواء باحتفالية مثيرة (فيديو)
احتفل علي البليهي لاعب نادي الهلال السعودي، بطريقة مثيرة بعد أن أحرز هدف فريقه الثالث في شباك الفتح خلال مباراة الفريقين مساء اليوم الجمعة.
الهلال كان يلعب ضد الفتح بملعب "المملكة أرينا" ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري السعودي.
وقبل نهاية المباراة التي امتدت إلى 108 دقائق أحرز البليهي الهدف الثالث للهلال بعد تأكيد تقنية الفيديو، لتصبح النتيجة 3-1.
وعقب الهدف احتفل علي البليهي بطريقة "الرشاش" وكأنه يضرب من دانة مدفع، وسط تفاعل من الجماهير.
وانتهت المباراة بفوز الهلال على الفتح بنتيجة 3-1، ليحصد الهلال يعزز بها صدارته لجدول ترتيب دوري روشن.
وأصبح رصيد الهلال 80 نقطة ليبتعد عن النصر الوصيف بفارق 12 نقطة.
بينما يقع الفتح في المركز السادس برصيد 40 نقطة.