الرشاش.. علي البليهي يشعل الأجواء باحتفالية مثيرة (فيديو)

الهلال كان يلعب ضد الفتح بملعب "المملكة أرينا" ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري السعودي.

وقبل نهاية المباراة التي امتدت إلى 108 دقائق أحرز البليهي الهدف الثالث للهلال بعد تأكيد تقنية الفيديو، لتصبح النتيجة 3-1.

وعقب الهدف احتفل علي البليهي بطريقة "الرشاش" وكأنه يضرب من دانة مدفع، وسط تفاعل من الجماهير.