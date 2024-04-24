جماهير الهلال تهاجم علي البليهي بعد وداع دوري أبطال آسيا

دخلت جماهير نادي الهلال السعودي، في جدال حاد مع علي البليهي، مدافع الفريق، إثر الخروج من منافسات دوري أبطال آسيا أمام العين الإماراتي.

وتأهل العين الإماراتي إلى نهائي دوري أبطال آسيا، رغم خسارته من الهلال السعودي (2-1)، يوم الثلاثاء، على ملعب المملكة آرينا، في إياب نصف نهائي البطولة القارية.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت على ستاد هزاع بن زايد الأسبوع الماضي، قد انتهت بفوز العين (4-2)، ليصعد الفريق الإماراتي بمجموع المباراتين (5-4).