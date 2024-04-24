جماهير الهلال تهاجم علي البليهي بعد وداع دوري أبطال آسيا
دخلت جماهير نادي الهلال السعودي، في جدال حاد مع علي البليهي، مدافع الفريق، إثر الخروج من منافسات دوري أبطال آسيا أمام العين الإماراتي.
وتأهل العين الإماراتي إلى نهائي دوري أبطال آسيا، رغم خسارته من الهلال السعودي (2-1)، يوم الثلاثاء، على ملعب المملكة آرينا، في إياب نصف نهائي البطولة القارية.
وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت على ستاد هزاع بن زايد الأسبوع الماضي، قد انتهت بفوز العين (4-2)، ليصعد الفريق الإماراتي بمجموع المباراتين (5-4).
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات تظهر انفعال حاد من الجمهور على البليهي خلال خروجه من الملعب في طريقه إلى الممر المؤدي لغرفة تغيير الملابس، وتوقف اللاعب ودخل في سجال كلامي مع الجماهير، قبل أن يتدخل سعود كريري، المدير العام في النادي، لاحتواء غضب المدافع الدولي ودفعه للخروج من الملعب دون الرد على الجماهير.
وتسبب البليهي في 4 أهداف ضد فريقه بمجموع المباراتين، بعدما قام في مباراة الذهاب بتغطية التسلل قبل وصول الكرة إلى سفيان رحيمي خلال الهدف الأول، وكسر التسلل للمرة الثانية قبل وصول الكرة إلى رحيمي الذي انفرد بالمرمى وحصل على ركلة جزاء سجل منها الهدف الثاني.
كما ارتكب البليهي مخالفة أدت إلى حصول العين على ركلة جزاء ثانية تمكن من خلالها سفيان رحيمي من تسجيل ثالث الأهداف في مباراة الذهاب، بينما كسر التسلل في هدف العين بمباراة الإياب.