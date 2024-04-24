ياسين بونو ينفجر غضباً على حكم مباراة الهلال والعين (فيديو)

وقال فهد المرداسي المحلل التحكيمي لقنوات SSC السعودية إن قرارات حكم المباراة كانت صحيحة بعدم احتساب 3 ضربات جزاء للهلال.

ورغم فوزه (2 ـ 1) على العين الإماراتي، لم ينجح الهلال حامل لقب دوري أبطال آسيا 4 مرات في التأهل لنهائي المسابقة بعدما كان خسر ذهابا (4 ـ 2) ليتأهل العين للنهائي بعد التفوق 5-4 في مجموع المباراتين.

ويلتقي فريق المدرب هرنان كريسبو، في النهائي مع الفائز من مباراة أولسان هيونداي الكوري ويوكوهاما مارينوس الياباني التي تقام الأربعاء.

وافتتح الهلال التسجيل سريعا بعد أربع دقائق عبر روبن نيفيز من ركلة جزاء، لكن إيريك مانديز أدرك التعادل للعين في الدقيقة 12 بتسديدة منخفضة من داخل منطقة الجزاء.

وتقدم سالم الدوسري للهلال مجددا في الدقيقة 52 بتسديدة منخفضة من داخل منطقة الجزاء، ليصمد لاعبو العين إثر ذلك أمام محاولات الهلال للتسجيل.

وعقب الإقصاء انتهت آمال فريق المدرب جورجي جيسوس في تحقيق الرباعية هذا الموسم، بعدما توج بلقب كأس السوبر السعودية ويتصدر ترتيب الدوري المحلي برصيد 77 نقطة، كما تأهل لقبل نهائي كأس الملك.

وكان الهلال، بطل آسيا أربع مرات، قد خسر نهائي العام الماضي بدوري الأبطال بعد الهزيمة 2-1 في مجموع المباراتين أمام أوراوا رد دياموندز الياباني.