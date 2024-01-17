هندرسون يقترب من الرحيل عن الاتفاق للانضمام إلى أياكس

كان هندرسون قد انضم إلى الاتفاق قادمًا من ليفربول، في الصيف الماضي، مقابل 12 مليون جنيه إسترليني.

ورغم ذلك، فإن هندرسون ارتبط أخيرًا بإمكانية مغادرة صفوف الاتفاق دون تحديد السبب الرئيس وراء رغبته في الرحيل.