هندرسون يقترب من الرحيل عن الاتفاق للانضمام إلى أياكس
كشفت صحيفة "ذا أثلتيك" البريطانية عن توصل جوردان هندرسون إلى اتفاق مع نادي الاتفاق السعودي لمغادرة الدوري السعودي للمحترفين؛ إذ يقترب من الانضمام إلى أياكس الهولندي بشكل دائم.
وقالت الصحيفة في تقرير لها، اليوم الأربعاء، إن اللاعب الدولي الإنجليزي يقوم حاليا وفريق أعماله بوضع اللمسات الأخيرة على إنهاء عقد مدته 3 سنوات وقع عليه الصيف الماضي مع الاتفاق.
كان هندرسون قد انضم إلى الاتفاق قادمًا من ليفربول، في الصيف الماضي، مقابل 12 مليون جنيه إسترليني.
ورغم ذلك، فإن هندرسون ارتبط أخيرًا بإمكانية مغادرة صفوف الاتفاق دون تحديد السبب الرئيس وراء رغبته في الرحيل.
وارتبط اللاعب الإنجليزي بأكثر من نادِ، منذ ظهور تلك التقارير، على رأسها أياكس، إلى جانب يوفنتوس وأستون فيلا.
ويتأخر أياكس بفارق 23 نقطة عن متصدر الدوري الهولندي آيندهوفن، ويرى أن الاستعانة بخدمات اللاعب السابق لليفربول قد تساعده من أجل التأهل لمسابقة أوروبية خلال الفترة المتبقية من الموسم.