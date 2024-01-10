رد نادي الاتفاق على تقارير اقتراب رحيل هندرسون
كشفت تقارير إعلامية عن رد مسؤولي نادي الاتفاق السعودي على التقارير التي أشارت إلى رغبة الإنجليزي الدولي جوردان هندرسون في الرحيل خلال الانتقالات الشتوية الجارية.
ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تقريرًا يُشير إلى أن هندرسون لا يشعر بالراحة في نادي الاتفاق ولديه رغبة قوية في العودة إلى الدوري الإنجليزي من جديد.
وقال الإعلامي الرياضي عبدالرحمن الحميدي عبر قناة "SSC" السعودية: "هناك تقارير صدرت من الصحافة الإنجليزية بأن هندرسون يرغب في مغادرة نادي الاتفاق في الفترة الشتوية ويبحث عن عروض أوروبية، ولكن بالتواصل مع مصادر بالاتفاق فإن اللاعب أخبرهم بأنه سيكون أول الواصلين لمعسكر الفريق بأبوظبي، وأنّ لديه التزاما بكامل عقده مع الفريق ولم يحدث أي نقاش بشأن إمكانية رحيله".
وأضاف: "بعد بحثنا في الموضوع وجدنا أن ضغطا كبيرا يقع على اللاعب من الصحافة الإنجليزية والتي تتحدث على أن حظوظه بالتواجد مع المنتخب الإنجليزي في بطولة اليورو المقبلة ممكن تتراجع بسبب توقف دوري روشن لمدة 45 يوما، ومع ذلك سبق وأن تحدث مدرب المنتخب الإنجليزي مع هندرسون وأخبره بأنه من أهم أعمدة منتخب بلاده وسيشارك مع الفريق يورو 2024".
وانضم هندرسون، إلى نادي الاتفاق السعودي، مقابل 12 مليون يورو، من نادي ليفربول الإنجليزي، بعقد يمتد لمدة موسمين.
ولم يسجل هندرسون حتى الآن في 19 مباراة مع الاتفاق هذا الموسم، لكنه قدم 5 تمريرات حاسمة، علما بأن فريق الدوري السعودي يمر بحالة سيئة، حيث فاز مرة واحدة فقط من آخر 13 مباراة له في جميع المسابقات.