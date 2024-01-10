رد نادي الاتفاق على تقارير اقتراب رحيل هندرسون

وأضاف: "بعد بحثنا في الموضوع وجدنا أن ضغطا كبيرا يقع على اللاعب من الصحافة الإنجليزية والتي تتحدث على أن حظوظه بالتواجد مع المنتخب الإنجليزي في بطولة اليورو المقبلة ممكن تتراجع بسبب توقف دوري روشن لمدة 45 يوما، ومع ذلك سبق وأن تحدث مدرب المنتخب الإنجليزي مع هندرسون وأخبره بأنه من أهم أعمدة منتخب بلاده وسيشارك مع الفريق يورو 2024".

وانضم هندرسون، إلى نادي الاتفاق السعودي، مقابل 12 مليون يورو، من نادي ليفربول الإنجليزي، بعقد يمتد لمدة موسمين.

ولم يسجل هندرسون حتى الآن في 19 مباراة مع الاتفاق هذا الموسم، لكنه قدم 5 تمريرات حاسمة، علما بأن فريق الدوري السعودي يمر بحالة سيئة، حيث فاز مرة واحدة فقط من آخر 13 مباراة له في جميع المسابقات.