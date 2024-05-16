أيوب الكعبي يقترب من الانضمام لنادي الشباب السعودي

كشف تقارير صحفية أن النجم المغربي أيوب الكعبي، لاعب أولمبياكوس اليوناني، يقترب بقوة من ارتداء قميص نادي الشباب السعودي، في الميركاتو الصيفي المقبل.

وسيكون المهاجم صاحب الـ30 عاما لاعبا حرا بعد انتهاء الموسم الحالي، بنهاية العقد الذي يربطه بناد أولمبياكوس.

وذكرت تقارير سابقة أن مهاجم "أسود الأطلس" على رأس قائمة اللاعبين الذين يستهدفهم إبسويتش تاون الإنجليزي، الصاعد حديثا للبريميرليغ، في فترة الانتقالات الصيفية.

ولكن الإعلامي الرياضي علي القحطاني، كشف عبر حسابه على منصة "إكس"، اليوم الخميس، أن "نادي الشباب اتفق مع المهاجم المغربي أيوب الكعبي على تمثيل الفريق ابتداءا من الموسم المقبل".

وأضاف: "الراتب السنوي للاعب أيوب الكعبي مع نادي الشباب، سيكون 6 ملايين دولار".