أيوب الكعبي يقترب من الانضمام لنادي الشباب السعودي
كشف تقارير صحفية أن النجم المغربي أيوب الكعبي، لاعب أولمبياكوس اليوناني، يقترب بقوة من ارتداء قميص نادي الشباب السعودي، في الميركاتو الصيفي المقبل.
وسيكون المهاجم صاحب الـ30 عاما لاعبا حرا بعد انتهاء الموسم الحالي، بنهاية العقد الذي يربطه بناد أولمبياكوس.
وذكرت تقارير سابقة أن مهاجم "أسود الأطلس" على رأس قائمة اللاعبين الذين يستهدفهم إبسويتش تاون الإنجليزي، الصاعد حديثا للبريميرليغ، في فترة الانتقالات الصيفية.
ولكن الإعلامي الرياضي علي القحطاني، كشف عبر حسابه على منصة "إكس"، اليوم الخميس، أن "نادي الشباب اتفق مع المهاجم المغربي أيوب الكعبي على تمثيل الفريق ابتداءا من الموسم المقبل".
وأضاف: "الراتب السنوي للاعب أيوب الكعبي مع نادي الشباب، سيكون 6 ملايين دولار".
وينتظر أن يحسم "الكعبي" وجهته المستقبلية إثر فترة التوقف الدولي المقبلة التي سيواجه فيها منتخب المغرب نظيريه زامبيا والكونغو ضمن تصفيات كأس العالم 2026.
ويعد الموسم الحالي الأفضل في المسيرة الكروية للنجم المغربي، حيث تألق بشكل لافت مع فريقه أولمبياكوس اليوناني ضمن مختلف المسابقات.
وخاض أيوب الكعبي 47 مباراة خلال الموسم الحالي سجل خلالها 32 هدفا وأهدى تمريرتين حاسمتين.
ويتصدر "الكعبي" ترتيب أفضل الهدافين في دوري المؤتمر الأوروبي برصيد 10 أهداف من 8 مباريات خاضها في المستقبل.
يذكر أن أولمبياكوس سيواجه فريق فيورنتينا، الإيطالي في نهائي البطولة يوم الأربعاء 19 مايو الحالي.