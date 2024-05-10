أيوب الكعبي يطيح بأستون فيلا من دوري المؤتمر

بدأ أستون فيلا بشكل جيد لكن الكعبي، الذي سجل ثلاثية في مباراة الذهاب، افتتح التسجيل في الدقيقة العاشرة عندما مرر دانييل بودينس الكرة للظهير كويني الذي مرر الكرة إلى المغربي عند القائم البعيد ليسددها بسهولة في الشباك.

وسيطر الفريق الزائر على الكرة في الشوط الأول واقترب الجناح ليون بيلي من إدراك التعادل بتسديدة قوية في الوقت المحتسب بدل الضائع تصدى لها كونستانتينوس تسولاكيس وحولها لركلة ركنية.

وسار الشوط الثاني بنفس الشكل لكن بدلا من ذلك كان الكعبي هو الذي سجل مرة أخرى ليرسل أولمبياكوس إلى أول نهائي بطولة أوروبية في تاريخه الممتد لنحو 99 عاما إذ ستقام المباراة يوم 29 مايو/ أيار أمام فيورنتينا، على أرض غريمه اليوناني.