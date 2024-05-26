انتهى وقته في الاتحاد.. الوجهة الفضلى لبنزيما في السعودية

خرجت تلميحات عن قدوم عروض سعودية من أجل كريم بنزيما نجم هجوم الاتحاد، بالتحديد من القادسية الذي صعد لتوه للدوري السعودي للمحترفين.

تلك التلميحات قد لا تكون جنونية بالرغم من وقعها الصادم في الوهلة الأولى، فكريم بنزيما حقًّا بحاجة إلى تغيير، وذلك لن يحدث في صفوف الاتحاد.

إذًا أيُّ الأنديةِ متاحٌ حاليًّا لكريم بنزيما داخل السعودية ويستطيع أن يمنحه ذلك التغيير؟ دعونا نستعرض ذلك فيما يأتي:

القادسية خيار مطروح

ربما تكون فكرة التعاقد مع فريق صاعد من درجة أدنى ليست مغرية لكريم بنزيما، فالنجم السابق لريال مدريد لديه مشاكل في التأقلم مع من كان بطل النسخة الماضية من الدوري السعودي بالفعل.

لكن في صفوف القادسية قد تكون الأمور مختلفة بعض الشيء، هناك لن يذهب بنزيما ويجد نجمًا يصارعه على رقم قميصه أو ركلات الجزاء التي يحصل عليها الفريق.

هناك سيكون الفرنسي هو النجم الأوحد، وربما حتى لو ضم القادسية نجومًا غيره فسيكون بمثابة كريستيانو رونالدو بالنسبة لهم، هو أول من أتى والجميع جاء خلفه.

الأهلي فكرة جيدة

لا يخفى على أحد أن الأهلي في حاجة لمهاجم أقوى من فيرمينيو الذي لم يقدم أفضل نسخة له في الموسم الأول برفقة الفريق.

بنزيما قد يكون الحل في تلك الحالة، بالأخص أنه هناك لن يجد نفس نوع المنافسة مع حمد الله، في ظل اختلاف أدوار فيرمينو ورياض محرز وسانت ماكسيمان.

على النقيض، هذا الثلاثي ومن خلفهم فرانك كيسييه قد يكونون خير إعانة لبنزيما على إخراج أفضل قدراته التهديفية برفقة فريقه الجديد لو انضم إليهم.

الشباب في حاجة له

من ضمن الأندية التي ارتبط بها بنزيما هو فريق الشباب، بحسب ما أكد الصحفي رودي جاليتيه، والذي أكد أن الفرنسي تلقى عرضًا بالفعل من صاحب المركز التاسع في الدوري السعودي.

لماذا الشباب بحاجة إلى بنزيما؟ الإجابة بسيطة، فقط لأن هداف الفريق هذا الموسم في الدوري السعودي هو يانيك كارسكو ولديه سبعة أهداف فقط.

الأمر لا يليق بالشباب الذي لطالما كان يضع نفسه خلف الأندية الكبيرة مباشرة ويبحث عن مضايقتهم في مراكز المقدمة، لذلك وجود مهاجم بحجم كريم بنزيما قد يفيدهم بشكل كبير.

النصر ومزاملة كريستيانو رونالدو

قد تبدو فكرة مجنونة حقًّا أن يتم الجمع بين كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما في الفريق ذاته مرة أخرى، بعد سنوات من نجاحهما معًا في ريال مدريد وبعد أن وصلا لذلك العمر.

لكن ما المانع؟ النصر صحيح لديه قوة هجومية كبيرة بالفعل، لكن الإضافة إليها قد يعني المزيد من التنافس مع الهلال الذي اكتسح كل شيء هذا الموسم.

التعاون خيار أخير

قدم التعاون موسمًا جيدًا بالفعل، وقد ينهي الدوري السعودي في ترتيب أفضل من الاتحاد، وفي نهاية المطاف قد يستفيد من صفقة قوية مثل كريم بنزيما.

خصائص التعاون هي نفسها تلك الخاصة بالشباب، في ظل غياب نجم أوحد، سيكون على بنزيما عاتق تحمل مسؤولية نجم الفريق وقائده الأول مثل كريستيانو رونالدو، تلك المسؤولية التي وجد منافسة عليها في صفوف الاتحاد ولم يساعده ذلك