تقرير: مفاوضات ميسي وباريس سان جيرمان على وشك الانهيار

بهذا المعنى، بدأت الشكوك حول مستقبل ميسي في باريس سان جيرمان في الظهور. ما الذي يدور في رأس ليو؟ أهم الجوانب التي ستحدد مصيره هي الناحية الرياضية ورضا عائلته.

في البداية يجب أن يقرر النجم الكبير خطوته المقبلة في اللعبة بعد الفوز بكأس العالم، هل سيذهب لدوري أبطال أوروبا مرة أخرى ويبقى على أعلى مستوى للدفاع عن لقب كوبا أمريكا مع المنتخب الوطني في عام 2024؟ أم أنه بدأ بالفعل في التفكير في الاعتزال؟ بالطبع، يمكنه أن يتلقى عروضا من أي مكان في العالم، وإذا لم يكن مشروع الطموح الرياضي في باريس سان جيرمان كبيرًا، فقد يكمن المستقبل في مكان آخر غير عاصمة فرنسا.

وأضاف إيدول: "اليوم خياره الأول هو باريس، لكن من الواضح أن هناك شيئًا ما في مسيرة ليونيل ما زال يقرره وهو أن يرى ما سيفعله بعد منتصف العام الحالي".

وبعد حياته في برشلونة مع زوجته وأطفاله الثلاثة، عانى ميسي وعائلته للتكيف في بلد آخر ولغة أخرى ولذلك قد تبدو العودة إلى برشلونة مغرية للغاية، إذن لا يمكن استبعاد عودته إلى النادي الكتالوني أيضا.

على أي حال ، فإن مستقبل ليو يمر به وعائلته حصريًا، في قرار مشترك من شأنه أن يأخذ بعين الاعتبار الرياضة والأسرة وربما العديد من العوامل الأخرى. أين سيلعب ميسي من النصف الثاني من العام؟