أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد السعودي: لا نفكر بأقل من ميسي ومحمد صلاح ودي ماريا (فيديو)
قال أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد السعودي إن إدارة ناديه لا تفكر في التعاقد مع لاعبين أقل من ليونيل ميسي ومحمد صلاح وأنخيل دي ماريا.
وقال أنمار الحائلي عبر برنامج "أكشن مع وليد" على فضائية MBC أكشن: "في ظل الأوضاع المالية الحالية، كلنا ثقة في دعم جميع أندية الوطن بلاعبين عالميين، وأتوقع حدوث تحركات في الصيف لجميع الأندية".
وأضاف الحائلي: "ميسي ينفعنا أكثر من رونالدو المتشبع" لأن ميسي يعطيك سنتين .. نعتبر رونالدو خيارا ثانيا. لكن لاعبين مثل أنخيل دي ماريا ومحمد صلاح يمثلون المستوى الذي يسعى له الاتحاد".
وتابع: "نحن الآن في مرحلة بناء وتطوير شاملة لكرة القدم السعودية، أتوقع دعما كبيرا في السوق الصيفي القادم".
وأتم الحائلي: "أقل شيء نفكر في التعاقد مع ليونيل ميسي ومحمد صلاح وأنخيل دي ماريا، عندنا 7 محترفين وسيصبح 8 في أرض الملعب".
وعن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قال رئيس الاتحاد: "رونالدو أضاف للدوري شيئا كبيرا، على مستوى الأندية قد لا نلاقي صعوبات في استقطاب بعض الأسماء، لكن الأهم هو الاستدامة".
ويتردد أن وزارة الرياضة ستدعم جميع الأندية بنجوم بارزين على غرار ما تم مع النصر بتعاقده مع رونالدو في صفقة من العيار الثقيل أحدثت ضجة كبيرة ودويا عالميا.
وعن صفقات الاتحاد قال رئيس العميد: "الاتحاد من أكبر الأندية وإن شاء الله نوضح لجماهيرنا كيف ستكون آلية الصفقات، سقفنا وطموحنا عالٍ".
وعن تدخل حمدان الشمراني ضد رونالدو في مباراة الاتحاد والنصر قال الحائلي: "انزالقه كان عاديا، محب الاتحاد يراها غرينتا، ومحب النصر يقول هذا لاعبنا دفعنا فيه الملايين، هذه كرة قدم وليس تنس أو طاولة".
وأكد: "نادي الاتحاد والأهلي وقعا مع شركة جدة لتجهيز ملعب للناديين بسعة 45,000 مشجع وينتهي خلال 3 سنوات".
وحول ناديه وتتويجه بلقب كأس السوبر المحلية قال الحائلي: "نادي الاتحاد أعظم ناد وحضوره الجماهيري مُهيب وهو الأول بالرغم من الابتعاد عن البطولات.. نقوم باستثمار شعبيتنا وسنفتح أكاديميات في المنطقتين الوسطى والشرقية".
وحقق الاتحاد لقبه الأول في خمسة أعوام بعد فوزه 2-صفر على الفيحاء في نهائي كأس السوبر يوم الأحد بفضل ثنائية المغربي عبد الرزاق حمد الله في النهائي بالرياض.
وعن مباراة الفيحاء قال رئيس العميد: "المدرب نونو سانتو أعجبه حماس اللاعبين ولم يطلبوا إجازة.. شكرًا لنادي الفيحاء لتنازلهم عن حصتهم الجماهيرية في مقاعد ملعب النهائي. نملك فريقا بطلا وتكاتفا كبيرا بيننا.. عانينا الأمرين من تكبد النادي مبالغ مالية بسبب التعاقدات المبالغ فيها".
وأكد الحائلي أن عبدالرزاق حمدالله لا يمانع في تجديد عقده ولا توجد مشاكل مالية من ناحيته، وسيبقى في الفريق بصرف النظر عن زيادة عقده عن الحالي أم لا.
ويحتل الاتحاد المركز الرابع في الدوري برصيد 31 نقطة من 14 مباراة متأخرا بفارق الأهداف عن الشباب ثالث الترتيب من 15 مباراة، وبنقطتين عن النصر المتصدر الذي خاض 14 مباراة أيضا.