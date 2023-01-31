أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد السعودي: لا نفكر بأقل من ميسي ومحمد صلاح ودي ماريا (فيديو)

قال أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد السعودي إن إدارة ناديه لا تفكر في التعاقد مع لاعبين أقل من ليونيل ميسي ومحمد صلاح وأنخيل دي ماريا.

وقال أنمار الحائلي عبر برنامج "أكشن مع وليد" على فضائية MBC أكشن: "في ظل الأوضاع المالية الحالية، كلنا ثقة في دعم جميع أندية الوطن بلاعبين عالميين، وأتوقع حدوث تحركات في الصيف لجميع الأندية".