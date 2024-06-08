بايرن ميونخ يتخلص من 6 نجوم بينهم مغربي

يُنتظر أن يبدأ البلجيكي فنسون كومباني المدرب الجديد لبايرن ميونخ الألماني في تحديد قائمة اللاعبين الذين سيدخل بهم الفريق البافاري موسم 2024 ـ 2025 لبدء حملة استرجاع لقبه بطلا لألمانيا فضلا عن المراهنة على بلوغ الأدوار الأولى في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وقالت مصادر قريبة من بايرن ميونخ إن النادي سيبدأ في التخلص من عدة لاعبين بناء على قرارات المدرب كومباني، مضيفة أن 6 لاعبين سيتم الاستغناء عنهم قبل بداية الموسم المقبل، بعد أن كانوا من العناصر الأساسية في تشكيلة الألماني السابق توماس توخيل.

وذكر تقرير نشرته شبكة "سكاي سبورت" ألمانيا، أن المغربي نصير مزراوي والألمانيين سيرج غنابري وليون غوريتزكا وجوشوا كيميتش والفرنسي كينغسلاي كومان والهولندي ماتيس دي ليخت باتوا رسميا خارج حسابات الجهاز الفني للبايرن وسيتم البحث في تفاصيل فك الارتباط معهم قبل انطلاق موسم 2024 ـ 2025.