بايرن ميونخ يتخلص من 6 نجوم بينهم مغربي
يُنتظر أن يبدأ البلجيكي فنسون كومباني المدرب الجديد لبايرن ميونخ الألماني في تحديد قائمة اللاعبين الذين سيدخل بهم الفريق البافاري موسم 2024 ـ 2025 لبدء حملة استرجاع لقبه بطلا لألمانيا فضلا عن المراهنة على بلوغ الأدوار الأولى في مسابقة دوري أبطال أوروبا.
وقالت مصادر قريبة من بايرن ميونخ إن النادي سيبدأ في التخلص من عدة لاعبين بناء على قرارات المدرب كومباني، مضيفة أن 6 لاعبين سيتم الاستغناء عنهم قبل بداية الموسم المقبل، بعد أن كانوا من العناصر الأساسية في تشكيلة الألماني السابق توماس توخيل.
وذكر تقرير نشرته شبكة "سكاي سبورت" ألمانيا، أن المغربي نصير مزراوي والألمانيين سيرج غنابري وليون غوريتزكا وجوشوا كيميتش والفرنسي كينغسلاي كومان والهولندي ماتيس دي ليخت باتوا رسميا خارج حسابات الجهاز الفني للبايرن وسيتم البحث في تفاصيل فك الارتباط معهم قبل انطلاق موسم 2024 ـ 2025.
ويعتزم فينسنت كومباني، وفقا لشبكة "سكاي ألمانيا"، إعادة بريق الفريق البافاري محليا وقاريا، بعد خسارة لقب الدوري الألماني أمام باير ليفركوزن بقيادة تشابي ألونسو، لكن ذلك لن يمر إلا بالاستغناء عن عدة لاعبين.
ورغم أن عدة عناصر لا يزال عقدها ساريا، مثل غنابري ومزراوي وغوريتزيكا (حتى يونيو 2026) وكيميتش (2025)، إلا أن مسؤولي بايرن سيبدؤون في التفاوض مع هؤلاء الأسماء لفسخ عقودهم ومنحهم فرصة البحث عن وجهة جديدة.
وفي المقابل سيبدأ النادي المفاوضات مع عناصر أخرى من بينها نجم لايبزيغ الألماني داني أولمو، وجوناثان تاه مدافع باير ليفركوزن وجون ستونز المدافع الإنجليزي لمانشستر سيتي والإسباني نيكو ويليامز مهاجم بيلباو والهولندي جوشوا زيركزي مهاجم بولونيا الإيطالي.