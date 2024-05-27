أسباب توقف المفاوضات بين كيميتش وبرشلونة

كشفت تقارير صحفية عن سر توقف المفاوضات بين جوشوا كيميتش، نجم بايرن ميونخ، وبرشلونة؛ إذ يعد اللاعب هدفا بارزا لمدرب "البلوغرانا" القادم، هانزي فليك، قبل الميركاتو الصيفي.

ورحل تشافي عن برشلونة رسميًا بعد مباراة الأحد، عقب الفوز على إشبيلية، ومن المتوقع أن يحضر فليك ويوقع على عقوده لبداية مسيرة جديدة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "سبورت"، اليوم الإثنين، فإن فليك كان لديه أولوية وهي التعاقد مع لاعب محور قوي مثل كيميتش والرؤية نفسها للنادي.