أسباب توقف المفاوضات بين كيميتش وبرشلونة
كشفت تقارير صحفية عن سر توقف المفاوضات بين جوشوا كيميتش، نجم بايرن ميونخ، وبرشلونة؛ إذ يعد اللاعب هدفا بارزا لمدرب "البلوغرانا" القادم، هانزي فليك، قبل الميركاتو الصيفي.
ورحل تشافي عن برشلونة رسميًا بعد مباراة الأحد، عقب الفوز على إشبيلية، ومن المتوقع أن يحضر فليك ويوقع على عقوده لبداية مسيرة جديدة.
ووفقا لما ذكرته صحيفة "سبورت"، اليوم الإثنين، فإن فليك كان لديه أولوية وهي التعاقد مع لاعب محور قوي مثل كيميتش والرؤية نفسها للنادي.
وأضاف التقرير: "عرض برشلونة قوبل بالرفض من جانب كيميتش؛ لأنه لا يلبي طموحات النجم الألماني الدولي الذي يتبقى في عقده موسم واحد فقط مع بايرن ميونخ".
وأشارت إلى أن العرض المالي غير جيد للاعب؛ إذ يحصل حاليًا على 19.5 مليون يورو سنويًا، وهو رقم من الصعب أن يدفعه برشلونة الآن لأزمته المادية، ولذلك السبب توقفت المفاوضات بين الطرفين، بجانب أن برشلونة لم يحقق شرط التعاقد مع كيميتش وهو الاستغناء عن لاعب من قائمته، وفقًا لقواعد اللعب المالي النظيف.
ويعرف فليك، كيميتش جيدا، وسبق له أن درب ابن الـ29 عاما في بايرن ميونخ، وكذلك مع منتخب ألمانيا.
وشارك كيميتش في 43 مواجهة مع الفريق الألماني، منذ بداية الموسم الحالي، بكل المسابقات، حيث سجل هدفين وصنع 10 أخرى.