رسميا.. الليغا ترفض طلب ريال مدريد بشأن فينيسيوس

لكن لجنة المسابقات ترى أن كل هذا ليس عذرا، وأبقت على البطاقة الصفراء على فينيسيوس.

وخلال 20 مشاركة له في الليغا، نال فينيسيوس خمس بطاقات صفراء؛ ما يعني غيابه أمام أتلتيك بلباو يوم 31 مارس، في الجولة الـ30 من الليغا.

وبشكل عام لعب فينيسيوس جونيور، الموسم الحالي، 28 مباراة مع ريال مدريد، سجل فيها 18 هدفا، وصنع ثمانية، ونال ثماني بطاقات صفراء.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الليغا برصيد 72 نقطة من 29 مباراة، ويتقدم بثماني نقاط عن برشلونة الثاني.

وبعد مواجهة أتلتيك بلباو، يستضيف ريال مدريد منافسه مانشستر سيتي، يوم 9 أبريل، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.