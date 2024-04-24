برشلونة يقرر التخلي عن نجم الفريق

كشفت تقارير صحفية أن نادي برشلونة سيعمل على إقناع لاعبه الهولندي فرينكي دي يونغ، بالرحيل في الميركاتو المقبل.

وخاض دي يونغ مباراة الكلاسيكو الماضية أساسيًّا أمام ريال مدريد، ولكن تعرَّض لإصابة قوية أجبرته على الخروج بعد تدخل قوي من فيدي فالفيردي.

وبعد الفحوصات الشاملة أثبتت أن الهولندي الدولي يعاني التواءً في الكاحل الأيمن.

وبالتالي، لن يكون اللاعب متوفرًا خلال الفترة المقبلة مع برشلونة وربما يكون موسمه قد انتهى، لأن فترة غياب دي يونغ قد تمتد إلى نحو 3 إلى 4 أسابيع والموسم سينتهي في الدوري الإسباني في الأسبوع الأخير من شهر مايو.

الإصابة هي الثالثة التي يتعرَّض لها دي يونغ هذا الموسم على مستوى الكاحل.