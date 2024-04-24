برشلونة يقرر التخلي عن نجم الفريق
كشفت تقارير صحفية أن نادي برشلونة سيعمل على إقناع لاعبه الهولندي فرينكي دي يونغ، بالرحيل في الميركاتو المقبل.
وخاض دي يونغ مباراة الكلاسيكو الماضية أساسيًّا أمام ريال مدريد، ولكن تعرَّض لإصابة قوية أجبرته على الخروج بعد تدخل قوي من فيدي فالفيردي.
وبعد الفحوصات الشاملة أثبتت أن الهولندي الدولي يعاني التواءً في الكاحل الأيمن.
وبالتالي، لن يكون اللاعب متوفرًا خلال الفترة المقبلة مع برشلونة وربما يكون موسمه قد انتهى، لأن فترة غياب دي يونغ قد تمتد إلى نحو 3 إلى 4 أسابيع والموسم سينتهي في الدوري الإسباني في الأسبوع الأخير من شهر مايو.
الإصابة هي الثالثة التي يتعرَّض لها دي يونغ هذا الموسم على مستوى الكاحل.
وقالت صحيفة "سبورت"، في تقرير لها، اليوم الأربعاء: "سيواجه برشلونة سوقًا صيفيًّا آخر بموارد مالية محدودة للغاية تمنعه من المنافسة على قدم المساواة مع كبار أوروبا، وفي هذا الموقف، هناك قناعة داخلية بأن جميع الجهود يجب أن تركز على ضم لاعب وسط ميدان يمكنه شغل الدور الذي تركه سيرجيو بوسكيتس، كما يتم البحث عن مهاجم جناح يلعب على اليسار".
وأضاف التقرير: "قررت الإدارة الرياضية التخلي عن أحد أبرز اللاعبين، وهو فرينكي دي يونغ، الذي يتمتع بسوق جيد بين أندية الدوري الإنجليزي الممتاز وباريس سان جيرمان، ولكن المشكلة تكمن في أن النجم الهولندي لا يفكر في الرحيل، وهو ما يعرفه النادي تمامًا".
وتابع: "سيكون على النادي إقناع اللاعب بالرحيل، وهو ما يبدو صعبًا حاليًّا، إذ يمسك دي يونغ بزمام الأمور بفضل عقده الحالي، وهو أحد أفضل العقود في الفريق الحالي، وينتهي في يونيو 2026".
ويتبقى 6 مباريات في موسم برشلونة الحالي ببطولة الدوري.
وشارك دي يونغ في 30 مباراة مع برشلونة منذ بداية الموسم الحالي سجل خلالها هدفين.
وخسر برشلونة بطولة دوري أبطال أوروبا وكأس ملك إسبانيا وكأس السوبر الإسباني في الموسم الحالي وأصبح الفريق بعيدا بفارق 11 نقطة من المتصدر ريال مدريد في صراع الدوري الإسباني ليقترب من الخروج بموسم صفري.