مفاجأة كبيرة.. مرشح إيطالي لخلافة إنريكي في سان جيرمان
كشفت تقارير إيطالية أن رئيس باريس سان جيرمان الفرنسي، ناصر الخليفي يفكر بجدية في إحداث تغيير في الجهاز الفني للفريق وذلك بالاستغناء عن خدمات الإسباني لويس إنريكي وتعيين مدرب جديد لقيادة النادي في الموسم المقبل.
ووفقا للمصادر ذاتها، وبعد يوم واحد من إعلان النجم الفرنسي كيليان مبابي مغادرته رسميا "البي آس جي" بعد 8 سنوات قضاها في حديقة الأمراء بباريس، بدأ الخليفي التواصل مع بعض الأسماء تأهبا لتغيير مرتقب في منصب المدرب، مضيفة أن النجم الإيطالي السابق لسان جيرمان، تياغو موتا، يأتي بمثابة الخيار الأول للملياردير القطري.
وأكدت التقارير التي نشرها موقع "فلاش سكور" الفرنسي نقلا عن مصادر إيطالية، أن تياغو موتا، الذي يقود نادي بولونيا الإيطالي نحو موسم تاريخي في الدوري الإيطالي، يبدو أبرز المرشحين لخلافة إنريكي في باريس سان جيرمان رغم أن أحدا من مسؤولي الفريق الباريسي لم يطرح فرضية مغادرة إنريكي للنادي حتى بعد الخروج من سباق دوري أبطال أوروبا الثلاثاء الماضي أمام دورتموند.
ويشار إلى أن تياغو موتا رفض عرضا لتدريب يوفنتوس الإيطالي، ليبقى الخيار الأول لناصر الخليفي الذي يريده على مقاعد بدلاء باريس سان جيرمان وفق المصدر ذاته.
وكان تياغو موتا الذي حمل ألوان باريس سان جيرمان بين عامي 2012 وحتى اعتزاله اللعب في 2018، خارج دائرة اهتمام فريقه السابق لكن خروج لويس إنريكي من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا قلب المعادلة ودفع الخليفي إلى أن يفكر في الاستغناء عن الإسباني، أن يضع المدرب الحالي لبولونيا في المقام الأول لاهتماماته.
وتسلم موتا (41 عاما) مقاليد تدريب بولونيا الإيطالي في العام 2022، حين خلف الراحل سينيسا ميهايلوفيتش، وفي موسم 2023 ـ 2024 قاد المدرب فريقه لتحقيق نتائج لافتة ليحتل المركز الثالث في ترتيب الدوري الإيطالي خلف إنتر ميلانو البطل وميلان الوصيف ويفتح أبواب المشاركة في دوري أبطال أوروبا العام المقبل على مصراعيها لنادي بولونيا.
وحقق بولونيا اليوم السبت انتصارا جديدا في الدوري على حساب مضيفه نابولي بنتيجة (2 ـ 0) ليدعم مركزه الثالث برصيد 67 نقطة قبل جولتين من نهاية السباق.