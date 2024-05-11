مفاجأة كبيرة.. مرشح إيطالي لخلافة إنريكي في سان جيرمان

كشفت تقارير إيطالية أن رئيس باريس سان جيرمان الفرنسي، ناصر الخليفي يفكر بجدية في إحداث تغيير في الجهاز الفني للفريق وذلك بالاستغناء عن خدمات الإسباني لويس إنريكي وتعيين مدرب جديد لقيادة النادي في الموسم المقبل.

ووفقا للمصادر ذاتها، وبعد يوم واحد من إعلان النجم الفرنسي كيليان مبابي مغادرته رسميا "البي آس جي" بعد 8 سنوات قضاها في حديقة الأمراء بباريس، بدأ الخليفي التواصل مع بعض الأسماء تأهبا لتغيير مرتقب في منصب المدرب، مضيفة أن النجم الإيطالي السابق لسان جيرمان، تياغو موتا، يأتي بمثابة الخيار الأول للملياردير القطري.

وأكدت التقارير التي نشرها موقع "فلاش سكور" الفرنسي نقلا عن مصادر إيطالية، أن تياغو موتا، الذي يقود نادي بولونيا الإيطالي نحو موسم تاريخي في الدوري الإيطالي، يبدو أبرز المرشحين لخلافة إنريكي في باريس سان جيرمان رغم أن أحدا من مسؤولي الفريق الباريسي لم يطرح فرضية مغادرة إنريكي للنادي حتى بعد الخروج من سباق دوري أبطال أوروبا الثلاثاء الماضي أمام دورتموند.