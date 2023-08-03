بسبب أزمة مبابي.. لويس إنريكي يتأهب للرحيل عن باريس سان جيرمان
كشفت تقارير إعلامية أن الإسباني لويس إنريكي مدرب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، يفكر في الرحيل عن الفريق رغم مرور شهر على توليه منصبه.
إنريكي تولَّى تدريب "البي إس جي" مع بداية هذا الموسم، بعقد يمتد إلى عامين مقبلين، خلفًا للمدرب السابق غالتييه.
ونشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية تقريرًا قالت فيه إن لويس إنريكي يفكر بمغادرة باريس سان جيرمان، بعد أن سئِم من الأخبار المحيطة بالنادي بشأن مستقبل كيليان مبابي.
وينتهي عقد "مبابي" مع باريس سان جيرمان، في 30 يونيو 2024، مع بند يتيح للاعب التمديد حتى يونيو 2025.
لكن "مبابي" أعلن أنه لا ينوي تفعيل هذا البند، ما يعني أن "مبابي" سيرحل مجانًا، صيف العام المقبل، إذا لم يرحل هذا الصيف.
وبسبب هذا القرار نشبت أزمة بين باريس ومبابي على إثرها تم استبعاد المهاجم الفرنسي من جولة الفريق التحضيرية في اليابان.
وقالت الصحيفة الإسبانية إنه عندما سمع لويس إنريكي خبرًا يشكك في استمرارية لويس كامبوس المدير الرياضي لباريس في منصبه، انزعج المدرب الإسباني كثيرًا.
وقالت الصحيفة: "الحقيقة هي أنهم يرسلون تلميحات إلى لويس إنريكي بفكرة أنه إذا لم يوافق مبابي على البيع هذا الصيف، فقد لا يتمكن من الاعتماد عليه رياضيًا في 23/24 بسبب قرار النادي".
وأبلغت الإدارة الباريسية مدربها إنريكي بأنه إذا لم يغادر مبابي هذا الصيف، لن يلعب دقيقة واحدة مع باريس سان جيرمان.
وأضافت الصحيفة: "بسبب هذه الأزمات قد يكون لويس إنريكي التالي الذي يغادر النادي الباريسي".
وأوضحت: "ردُّ الفعل المتسلسل على جميع القرارات والتسريبات التي تحدث بسبب أزمة مبابي، كافٍ بالفعل للويس إنريكي حتى هذه النقطة للنظر فيما إذا كان يجب أن يستمر في ذلك البركان".