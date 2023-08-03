بسبب أزمة مبابي.. لويس إنريكي يتأهب للرحيل عن باريس سان جيرمان

إنريكي تولَّى تدريب "البي إس جي" مع بداية هذا الموسم، بعقد يمتد إلى عامين مقبلين، خلفًا للمدرب السابق غالتييه.

ونشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية تقريرًا قالت فيه إن لويس إنريكي يفكر بمغادرة باريس سان جيرمان، بعد أن سئِم من الأخبار المحيطة بالنادي بشأن مستقبل كيليان مبابي.

وينتهي عقد "مبابي" مع باريس سان جيرمان، في 30 يونيو 2024، مع بند يتيح للاعب التمديد حتى يونيو 2025.

لكن "مبابي" أعلن أنه لا ينوي تفعيل هذا البند، ما يعني أن "مبابي" سيرحل مجانًا، صيف العام المقبل، إذا لم يرحل هذا الصيف.

وبسبب هذا القرار نشبت أزمة بين باريس ومبابي على إثرها تم استبعاد المهاجم الفرنسي من جولة الفريق التحضيرية في اليابان.