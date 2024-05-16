مرشح مفاجئ في انتخابات النصر السعودي

ينتظر جمهور النصر السعودي معرفة رئيسها الجديد خلال الفترة المقبلة، لخلافة مسلي آل معمر في رئاسة المؤسسة غير الربحية، في ظل ترديد العديد من الأسماء خلال الفترة الأخيرة لدخول هذا المعترك.

وكشفت تقارير سابقة عن نية مسلي آل معمر بالانسحاب من المشهد النصراوي، رغم عدم إعلان استقالته بشكل رسمي من رئاسة النادي، حتى الآن، عقب النتائج التي حققها الفريق الأول لكرة القدم، وخروجه من بطولة الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا، وسط حالة من الاضطرابات الإدارية، خاصة بعدما قرر الرمز الأمير خالد بن فهد الابتعاد عن المشهد وترك المساحة لمجلس إدارة جديد.

وترددت العديد من الأسماء خلال الفترة الماضية، كان أبرزها إبراهيم المهيدب، الذي يلقى دعما كبيرا من أعضاء النصر الذهبيين، ليصبح المرشح الأقوى في الانتخابات المقبلة، خاصة وأنه تعهد بتقديم دعم مالي ضخم للنادي، حال فوزه بمقعد الرئاسة، كما تحصل على وعود من أعضاء الشرف ورجال النادي، وفقا للتقارير الإعلامية الأخيرة.