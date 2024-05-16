مرشح مفاجئ في انتخابات النصر السعودي
ينتظر جمهور النصر السعودي معرفة رئيسها الجديد خلال الفترة المقبلة، لخلافة مسلي آل معمر في رئاسة المؤسسة غير الربحية، في ظل ترديد العديد من الأسماء خلال الفترة الأخيرة لدخول هذا المعترك.
وكشفت تقارير سابقة عن نية مسلي آل معمر بالانسحاب من المشهد النصراوي، رغم عدم إعلان استقالته بشكل رسمي من رئاسة النادي، حتى الآن، عقب النتائج التي حققها الفريق الأول لكرة القدم، وخروجه من بطولة الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا، وسط حالة من الاضطرابات الإدارية، خاصة بعدما قرر الرمز الأمير خالد بن فهد الابتعاد عن المشهد وترك المساحة لمجلس إدارة جديد.
وترددت العديد من الأسماء خلال الفترة الماضية، كان أبرزها إبراهيم المهيدب، الذي يلقى دعما كبيرا من أعضاء النصر الذهبيين، ليصبح المرشح الأقوى في الانتخابات المقبلة، خاصة وأنه تعهد بتقديم دعم مالي ضخم للنادي، حال فوزه بمقعد الرئاسة، كما تحصل على وعود من أعضاء الشرف ورجال النادي، وفقا للتقارير الإعلامية الأخيرة.
ولكن ظهر أخيرا على الساحة اسم جديد تماما؛ إذ كشف الإعلامي الرياضي أحمد الجدي عبر حسابه على منصة "إكس"، أن المستشار سالم الزمّام، مالك ورئيس سعودي سكوب الاستشارية ينوي الترشح لرئاسة النصر.
وأشار الجدي إلى أن "الزمّام" يتمتع بسيرة ذاتية قوية؛ إذ يحمل الماجستير باقتصاد الأعمال من جامعة أمريكية، ويمتلك خبرات لعدة شركات بما فيها المجال الرياضي، كما أنه عاشق نصراوي، ولاعب سابق، وساهم بتقديم خطة لعضوية النصر للجماهير وللشرفيين.
ويستضيف النصر، على ملعبه الأول بارك، منافسه الهلال، وذلك في المباراة المقرر إقامتها مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن لقاءات الجولة الثانية والثلاثين من منافسات الدوري السعودي للمحترفين موسم 2023-2024.
اللقاء ليس ذا أهمية على صعيد المنافسة؛ إذ حسم الهلال لقب الدوري لصالحه الأسبوع الماضي، وضمن النصر وجوده في المركز الثاني المؤهل لكأس السوبر السعودي ودوري أبطال آسيا الموسم المقبل، لكنه رغم ذلك يحظى بأهمية بالغة كونه لقاء ديربي الرياض.