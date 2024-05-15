مفاجأة سعود آل سويلم في انتخابات النصر السعودي

كشفت تقارير إعلامية سعودية، أن إبراهيم المهيدب يعد المرشح الأقوى لرئاسة مجلس إدارة النصر، خلال الموسم المقبل، خلفًا لمسلي آل معمر.

ويعاني آل معمر من انتقادات جماهيرية، بسبب فشل الفريق في تحقيق ألقاب هذا الموسم، بالخروج من دوري أبطال آسيا، وخسارة الدوري لصالح الهلال، رغم الصفقات المميزة التي أبرمها الصيف الماضي.

وذكرت تقارير، أخيرا، أن بعض رجال النصر المؤثرين، اجتمعوا مع مجلس إدارة شركة النادي في وقت سابق، ورشحوا المهيدب لرئاسة "العالمي"، خلال الفترة المقبلة.

وأشارت التقارير إلى أن المهيدب وعد بتقديم دعم مالي ضخم للنصر، حال توليه رئاسة النادي، كما حصل على وعود من أعضاء شرف ورجال النادي بالدعم الكامل.