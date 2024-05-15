مفاجأة سعود آل سويلم في انتخابات النصر السعودي
كشفت تقارير إعلامية سعودية، أن إبراهيم المهيدب يعد المرشح الأقوى لرئاسة مجلس إدارة النصر، خلال الموسم المقبل، خلفًا لمسلي آل معمر.
ويعاني آل معمر من انتقادات جماهيرية، بسبب فشل الفريق في تحقيق ألقاب هذا الموسم، بالخروج من دوري أبطال آسيا، وخسارة الدوري لصالح الهلال، رغم الصفقات المميزة التي أبرمها الصيف الماضي.
وذكرت تقارير، أخيرا، أن بعض رجال النصر المؤثرين، اجتمعوا مع مجلس إدارة شركة النادي في وقت سابق، ورشحوا المهيدب لرئاسة "العالمي"، خلال الفترة المقبلة.
وأشارت التقارير إلى أن المهيدب وعد بتقديم دعم مالي ضخم للنصر، حال توليه رئاسة النادي، كما حصل على وعود من أعضاء شرف ورجال النادي بالدعم الكامل.
من جانبه، أكد الإعلامي الرياضي علي العنزي، في تصريحات تلفزيونية: "النصر خلال الفترة المقبلة سيعيش أفضل وقت ممكن يعيشه أي ناد لاختيار رئيس جديد، حسب الأخبار يوجد إجماع كبير من جميع الشخصيات النصراوية ذات العلاقة بدعم أصواتهم كافة لأستاذ إبراهيم المهيدب لرئاسة النصر الفترة المقبلة، رغم أنها فترة حساسة ومهمة، ولكنه ابن الوسط النصراوي ويقدم الدعم المالي والمعنوي في جميع الألعاب وليس على مستوى كرة القدم فقط، ولذلك هو يجد دعما بقوة".
وتابع: "تواصلت مع عدة شخصيات كانوا يعتزمون الترشح لرئاسة النصر، ولكن بعد ظهور اسم المهيدب قرروا دعمه في الانتخابات المقبلة، وستظهر شخصيات الفترة المقبلة محببة للشأن النصراوي في الساحة ويعلنون دعمهم للمهيدب وقد يتواجدون معه في المدرجات الفترة المقبلة لتقديم الدعم الرسمي له، وأصحاب الشأن النصراوي والذين يمتلكون أصواتا وحضورا يتوحدون بشكل كامل خلف المهيدب، والأمير خالد بن فهد هو الأعلى صوتا، وهناك أسماء أخرى ستقدم دعما للمهيدب".
وتابع: "الأستاذ سعود السويلم، رئيس النادي الأسبق، شخصية نصراوية عظيمة وعاشق نصراوي، وإبراهيم المهيدب يستحق الدعم منه الفترة المقبلة حال ترشحه لرئاسة نادي النصر، والفترة المقبلة ستكون مميزة ومختلفة وسيكون بها دعم شرفي وذهبي غير مسبوق خلاف الفترات الماضية في النصر".