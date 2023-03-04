في بيان مشترك.. كلوب وتين هاغ يقدمان طلبا لجماهير ليفربول ومانشستر يونايتد
تقدم إيريك تين هاغ مدرب مانشستر يونايتد، ويورغن كلوب مدرب ليفربول بطلب لجماهير الفريقين قبل المواجهة التي تجمعهما غدا الأحد في الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب أنفيلد.
وجاء طلب المدربين الألماني والهولندي في بيان مشترك نشره موقعا الناديين.
وقال تين هاغ "التنافس بين مانشستر يونايتد وليفربول من أعظم المباريات العالمية، كلنا نحب شغف الجماهير عندما يلتقي الفريقان، لكن هناك خطوط لا ينبغي تجاوزها".
وأضاف "غير مقبول استخدام خسارة الأرواح في أي مأساة، لتحقيق أفضلية على المنافس، حان الوقت للتوقف عن ذلك".
وأتم "من يرتكبون هذه الأخطاء، لا يضرون سمعة أنديتنا فحسب، بل يشوهون سمعة أنفسهم والمشجعين ومدننا العظيمة أيضًا".
وتابع المدرب الهولندي "بالنيابة عني وعن لاعبينا وموظفينا، نطلب من جماهيرنا، التركيز على دعم الفريق غدا الأحد، وتمثيل النادي بالطريقة الصحيحة".
في حين قال يورغن كلوب: "من الأسباب الرئيسية لتميز التنافس بين ليفربول ومانشستر يونايتد، أنه شديد ولا ينبغي لأحد في تغيير هذا".
وأضاف "نريد الضوضاء، وأن تكون المباراة مليئة بالجمهور والأجواء صاخبة، لا نريد أي شيء يتعلق بالتجاوز، وهذا ينطبق بشكل خاص على نوع الهتافات التي لا مكان لها في كرة القدم".
وتابع مدرب ليفربول "إذا تمكنا من الحفاظ على العاطفة وتجنب الأمور السامة، فسيكون ذلك أفضل كثيرًا للجميع".
ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي ويملك 49 نقطة من 24 مباراة مقابل 39 نقطة من 24 مباراة لليفربول في المركز السادس.