في بيان مشترك.. كلوب وتين هاغ يقدمان طلبا لجماهير ليفربول ومانشستر يونايتد

تقدم إيريك تين هاغ مدرب مانشستر يونايتد، ويورغن كلوب مدرب ليفربول بطلب لجماهير الفريقين قبل المواجهة التي تجمعهما غدا الأحد في الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب أنفيلد.

وجاء طلب المدربين الألماني والهولندي في بيان مشترك نشره موقعا الناديين.

وقال تين هاغ "التنافس بين مانشستر يونايتد وليفربول من أعظم المباريات العالمية، كلنا نحب شغف الجماهير عندما يلتقي الفريقان، لكن هناك خطوط لا ينبغي تجاوزها".