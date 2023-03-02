لأول مرة منذ سنوات.. مانشستر يونايتد بشعور التفوق أمام ليفربول في أنفيلد

وبعيدًا عن فوز ليفربول بكأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس رابطة المحترفين الإنجليزية، الموسم الماضي، خاض الريدز سباقًا شرسًا على لقب الدوري المحلي مع مانشستر سيتي، وأنهى الموسم بفارق 34 نقطة فوق مانشستر يونايتد.

غير أن التغير كان هائلًا هذا الموسم لصالح مانشستر يونايتد.

ففي الوقت الذي يعاني فيه ليفربول من ضعف شديد كان المدرب الهولندي إيريك تين هاغ ملهمًا لصحوة في أولد ترافورد.

وحقق مانشستر يونايتد أول لقب، منذ 2017 يوم الأحد الماضي، عندما تغلب 2/0 على نيوكاسل يونايتد في نهائي كأس رابطة المحترفين، وبلغ الفريق ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي حيث سيلعب مع فولهام.