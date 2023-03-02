ترتيب الدوري الإنجليزي: آرسنال يقسو على إيفرتون وليفربول يتجاوز ولفرهامبتون
ابتعد آرسنال في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد فوزه 4/0 على ضيفه إيفرتون، اليوم الأربعاء، في مباراة مؤجلة من الجولة السابعة، ولحساب الجولة ذاتها تغلب ليفربول 2/0 على ولفرهامبتون.
وأنهى آرسنال الشوط الأول متقدمًا 2/0
وسجل بوكايو ساكا الهدف الأول في الدقيقة 40 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد كرة من أوليكساندر زينشينكو.
وأضاف غابرييل مارتينيلي الهدف الثاني في الدقيقة 45+1 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد كرة من ساكا.
ووقع مارتن أوديغارد ثاثل أهداف آرسنال في الدقيقة 71 بتسديدة من داخل المنطقة بعد كرة عرضية من لياندرو تروسارد.
وجاء الهدف الرابع بتوقيع غابرييل مارتينيلي في الدقيقة 80 وأيضًا بتسديدة من داخل المنطقة بعد كرة عرضية من إدوارد نيكيتاه.
ورفع الفوز رصيد آرسنال إلى 60 نقطة من 25 مباراة، ويتقدم بـ5 نقاط عن مانشستر سيتي الثاني والذي لعب أيضًا 25 مباراة، وجمدت الخسارة رصيد إيفرتون عند 21 نقطة في المركز الـ18.
وحقق آرسنال الفوز الـ19، وتعادل 3 مرات، وخسر 3 مرات، في حين فاز مانشستر سيتي 17 مرة، وتعادل 4 مرات، وخسر 4 مرات.
ومن المقرر أن يلعب آرسنال مع بورنموث، ومانشستر سيتي مع نيوكاسل يونايتد، يوم السبت، في الجولة الـ26.
وفي مباراة ثانية تغلب ليفربول 2/0 على ضيفه ولفرهامبتون على ملعب أنفيلد.
وانتهى الشوط الأول على التعادل السلبي.
وافتتح المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك التسجيل لليفربول في الدقيقة 73 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.
ووقع النجم المصري محمد صلاح الهدف الثاني للريدز في الدقيقة 77 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد كرة عرضية من كوستاس تسيميكاس.
ورفع ليفربول رصيده إلى 39 نقطة من 24 مباراة ليرتقي من المركز السابع إلى المركز السادس.
ويتأخر ليفربول بـ6 نقاط عن توتنهام صاحب المركز الرابع، علما بأن السبيرز لعب 25 مباراة مقابل 24 مباراة لليفربول.
ومن المقرر أن يستضيف ليفربول منافسه مانشستر يونايتد، يوم الأحد، على ملعب أنفيلد في قمة الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.