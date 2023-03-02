ترتيب الدوري الإنجليزي: آرسنال يقسو على إيفرتون وليفربول يتجاوز ولفرهامبتون

ابتعد آرسنال في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد فوزه 4/0 على ضيفه إيفرتون، اليوم الأربعاء، في مباراة مؤجلة من الجولة السابعة، ولحساب الجولة ذاتها تغلب ليفربول 2/0 على ولفرهامبتون.

وأنهى آرسنال الشوط الأول متقدمًا 2/0

وسجل بوكايو ساكا الهدف الأول في الدقيقة 40 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد كرة من أوليكساندر زينشينكو.

وأضاف غابرييل مارتينيلي الهدف الثاني في الدقيقة 45+1 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد كرة من ساكا.