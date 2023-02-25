كلوب: محمد صلاح أسطورة وسندرك ما فعله بعد رحيله

أثنى المدرب الألماني يورغن كلوب المدير الفني ليفربول على مهاجمه المصري محمد صلاح.

وقال كلوب خلال مقابلة حصرية مع شبكة "سبكاي سبورت": "على الرغم من أن هذا الموسم قد لا يكون قد وصل إلى نفس مستويات السنوات السابقة إلا أن محمد صلاح لا يزال لديه إيجابيات، وإذا كنت صلاح، عليك تحطيم الأرقام القياسية".

وأضاف: "أمام كريستال بالاس، اليوم السبت، يمكن أن يصبح الهداف القياسي لليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز".