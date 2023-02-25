كلوب: محمد صلاح أسطورة وسندرك ما فعله بعد رحيله
أثنى المدرب الألماني يورغن كلوب المدير الفني ليفربول على مهاجمه المصري محمد صلاح.
وقال كلوب خلال مقابلة حصرية مع شبكة "سبكاي سبورت": "على الرغم من أن هذا الموسم قد لا يكون قد وصل إلى نفس مستويات السنوات السابقة إلا أن محمد صلاح لا يزال لديه إيجابيات، وإذا كنت صلاح، عليك تحطيم الأرقام القياسية".
وأضاف: "أمام كريستال بالاس، اليوم السبت، يمكن أن يصبح الهداف القياسي لليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز".
وسجل محمد صلاح 126 هدفًا في المركز الثاني خلف روبي فاولر برصيد 128 هدفًا.
وقال كلوب: "إنه أسطورة ليفربول وهذا ما يحدث مع الأساطير، أنت تدرك فقط كم كانوا رائعين عندما لم يعودوا موجودين هنا، طالما أنهم هنا، لديهم مباريات رائعة وأخرى عادية، ومباريات ليست جيدة جدًا".
وأكد كلوب: "في اللحظة التي لم يعد فيها هنا، شخص ما سينظر إلى الأرقام ويقول: "واو، لقد رأينا عظمة حقيقية"، هذه هي الحقيقة، لكنني مدربه، يمكننا الاحتفال بمسيرته عندما ننهي مسيرتنا ونفكر في الأمر كم كان رائعًا، وستكون هكذا 100%".
وواصل مدرب ليفربول: "ولكن حتى ذلك الحين علينا العمل، صلاح يقدم عملًا دفاعيًا أيضًا، وسيهدر فرصًا وسيسجل أهدافًا، ولا يوجد شك بذلك، نجح في المباراة الماضية بتحطيم رقم قياسي، وأحب أن يحطم الأرقام لرغبته في امتلاكها، ومساهمة صلاح بكل شيء حققناه في السنوات الماضية هائلة".
وانضم محمد صلاح لليفربول، في صيف 2017، من روما مقابل 42 مليون يورو وجدد عقده، الصيف الماضي حتى 2025.
وسجل محمد صلاح 175 هدفًا، وصنع 72 في 288 مباراة مع الريدز، وقاد الفريق إلى عدة ألقاب أبرزها التتويج بلقب الدوري الإنجليزي، موسم 2019/2020، ودوري أبطال أوروبا موسم 2018/2019.
ونال "صلاح" جائزة هداف الدوري الإنجليزي 3 مرات أعوام 2018 و2019 و2022.
وعادل محمد صلاح رقم الإيفواري ديدييه دروغبا أسطورة تشيلسي، كأكثر لاعب أفريقي تسجيلًا في دوري أبطال أوروبا، برصيد 44 هدفًا لكل منهما.
وأصبح "صلاح" الهداف التاريخي لليفربول في المسابقات الأوروبية، برصيد 42 هدفًا من 66 مباراة، متفوقًا على الأسطورة سيتفين جيرارد (41 هدفًا من 129 مباراة).