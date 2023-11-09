فتح تحقيق مع رحيم سترلينغ بسبب إطلاق "صاروخ" على جماهير توتنهام
قالت صحيفة "ديلي ميل" إن رحيم سترلينغ مهاجم تشيلسي يواجه خطر الإيقاف بعد أن بدا وكأنه يرمي "صاروخا" على جماهير توتنهام خلال مواجهة توتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم الإثنين.
ووقع الحادث بعد لحظات من تسجيل كول بالمير هدف التعادل لتشيلسي من ضربة جزاء في الشوط الأول عقب طرد كريستيان روميرو بسبب تدخل على إنزو فرنانديز.
واحتفل بالمر بوضع إصبعه على شفتيه أمام جماهير توتنهام، وتلقى التهنئة من العديد من زملائه، بما في ذلك سترلينغ.
ويُظهر مقطع فيديو من جانب الملعب، تم نشره على حساب تشيلسي على موقع "تيك توك"، شيئًا تم إطلاقه من المنطقة التي تضم مشجعي توتنهام، وضرب بالمر في ساقه.
ومع انفصال اللاعبين عن بعضهم البعض للعودة من أجل استئناف اللعب، يبدو أن سترلينغ ينحني ويرمي الكرة مرة أخرى إلى الجمهور قبل أن يركض عائدا إلى نصف ملعبه.
ولم يرصد المسؤولون الحادث في ذلك الوقت، لكن مصدرًا في الاتحاد الإنجليزي أخبر "ديلي ميل" أنه قيد المراجعة، حيث يتطلع لتحديد ما إذا كان يلزم اتخاذ أي إجراء.
وواصل سترلينغ مساعدة تشيلسي على الفوز 4/1 على توتنهام، حيث تم تقليص عدد لاعبي توتنهام إلى تسعة لاعبين في الشوط الثاني عندما حصل ديستني أودوجي على البطاقة الصفراء الثانية.
وبحسب "ديلي ميل" كانت هناك عدة حوادث أخرى قام فيها اللاعبون بإلقاء أشياء على الحشود في المواسم الأخيرة.
وأوقف الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم البرازيلي ريتشارليسون بسبب إلقاء ألعاب نارية على الجماهير بعد تسجيله لصالح إيفرتون ضد تشيلسي في مايو 2022، قبل انتقاله إلى توتنهام في وقت لاحق.
وأدى إيقافه مباراة واحدة إلى تأخير ظهوره الأول مع توتنهام.
كما تم إيقاف ديدييه دروغبا أيقونة تشيلسي ثلاث مباريات في 2008، عندما ألقى عملة معدنية على مشجعي بيرنلي خلال الخسارة في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية بركلات الترجيح.
وتم إيقاف جيمي كاراغر مدافع ليفربول السابق ثلاث مباريات، وتحذير رسمي من الشرطة، بعد إلقاء عملة معدنية بقيمة جنيه إسترليني على مشجعي آرسنال في مباراة كأس الاتحاد الإنجليزي في 2002.