فتح تحقيق مع رحيم سترلينغ بسبب إطلاق "صاروخ" على جماهير توتنهام

واحتفل بالمر بوضع إصبعه على شفتيه أمام جماهير توتنهام، وتلقى التهنئة من العديد من زملائه، بما في ذلك سترلينغ.

ويُظهر مقطع فيديو من جانب الملعب، تم نشره على حساب تشيلسي على موقع "تيك توك"، شيئًا تم إطلاقه من المنطقة التي تضم مشجعي توتنهام، وضرب بالمر في ساقه.

ومع انفصال اللاعبين عن بعضهم البعض للعودة من أجل استئناف اللعب، يبدو أن سترلينغ ينحني ويرمي الكرة مرة أخرى إلى الجمهور قبل أن يركض عائدا إلى نصف ملعبه.