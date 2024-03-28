أول تعليق من مدافع ريال مدريد بعد اتهامه برفع "إصبع داعش"
رد أنطونيو روديغر، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، لأول مرة على اتهامه بأنه يرفع "‘إصبع داعش".
ومن المعروف أن روديغر يعد أحد لاعبي نادي ريال مدريد ومنتخب ألمانيا المسلمين.
ونشر أنطونيو روديغر، صورة لنفسه على سجادة الصلاة، مشيراً بإصبع يده اليمنى نحو السماء مع تحية لشهر رمضان، يوم 11 مارس الجاري.
وكان لتلك الصورة رد فعل من جانب إعلامي ألماني يدعى جوليان درايشيلت، حيث وجه بسببها اتهاما خطيرا لمدافع ريال مدريد.
وكتب جوليان رايشيلت على منصة X أن لفتة روديغر كانت بمثابة تحية إسلامية وأن حماية الدستور تسمي هذه اللفتة "إصبع داعش".
ولأول مرة رد أنطونيو روديغر على تلك الاتهامات وقال في تصريحات نقلتها صحيفة "بيلد" الألمانية: "إن الإيماءة التي استخدمتها هي إصبع التوحيد. ويعتبر في الإسلام رمزًا لوحدة الله وتفرده".
وأضاف: "هذه الحركة منتشرة على نطاق واسع بين المسلمين في جميع أنحاء العالم، وقد صنفتها وزارة الداخلية الفيدرالية على أنها غير مثيرة للمشاكل في الأيام الأخيرة".