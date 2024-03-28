أول تعليق من مدافع ريال مدريد بعد اتهامه برفع "إصبع داعش"

ومن المعروف أن روديغر يعد أحد لاعبي نادي ريال مدريد ومنتخب ألمانيا المسلمين.

ونشر أنطونيو روديغر، صورة لنفسه على سجادة الصلاة، مشيراً بإصبع يده اليمنى نحو السماء مع تحية لشهر رمضان، يوم 11 مارس الجاري.

وكان لتلك الصورة رد فعل من جانب إعلامي ألماني يدعى جوليان درايشيلت، حيث وجه بسببها اتهاما خطيرا لمدافع ريال مدريد.

وكتب جوليان رايشيلت على منصة X أن لفتة روديغر كانت بمثابة تحية إسلامية وأن حماية الدستور تسمي هذه اللفتة "إصبع داعش".