قصة اتهام لاعب ريال مدريد برفع "إصبع داعش" (صورة)
نشر أنطونيو روديغر، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، صورة لنفسه على سجادة الصلاة، مشيراً بإصبع يده اليمنى نحو السماء مع تحية لشهر رمضان، يوم 11 مارس الجاري.
ومن المعروف أن روديغر يعد أحد لاعبي نادي ريال مدريد ومنتخب ألمانيا المسلمين.
وكان لتلك الصورة رد فعل من جانب إعلامي ألماني يدعى جوليان درايشيلت، حيث وجه بسببها اتهاما خطيرا لمدافع ريال مدريد.
وكتب جوليان رايشيلت على منصة X أن لفتة روديغر كانت بمثابة تحية إسلامية وأن حماية الدستور تسمي هذه اللفتة "إصبع داعش".
وتسبب تصرف درايشيلت في موجة غضب لدى اللاعب والاتحاد الألماني لكرة القدم، حيث بدأ التحرك على الفور تجاه الصحفي.
وحرك اللاعب شكوى جنائية ضد رايشيلت إلى مكتب المدعي العام في برلين بتهمة الإهانة والتشهير والتحريض على الفتنة، كما قدم الاتحاد الألماني لكرة القدم شكوى وأبلغ مكتب المدعي العام بتغريدة رايشيلت باعتبارها خطاب كراهية.
وقالت وزارة الداخلية الاتحادية في ألمانيا وفقا لصحيفة بيلد، إن "إصبع التوحيد يجب أن يفهم على أنه إقرار بالإيمان، وليس كما وصفها درايشيلت".
وتابعت الوزارة الألمانية "بالتالي يصنف على أنه لا إشكال فيه فيما يتعلق بالسلامة العامة".
وأتمت :"وينطبق ذلك بغض النظر عن سوء استخدام الجماعات الإسلامية لهذا الرمز لأغراضها الخاصة".
وروديغر بات مدافعا أساسيا في منتخب ألمانيا ونادي ريال مدريد، وهو عادة ما يقوم بنشر صور لعاداته الدينية مثل الصيام وقراءة القرءان عبر منصات التواصل الاجتماعي.