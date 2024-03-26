قصة اتهام لاعب ريال مدريد برفع "إصبع داعش" (صورة)

نشر أنطونيو روديغر، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، صورة لنفسه على سجادة الصلاة، مشيراً بإصبع يده اليمنى نحو السماء مع تحية لشهر رمضان، يوم 11 مارس الجاري.

ومن المعروف أن روديغر يعد أحد لاعبي نادي ريال مدريد ومنتخب ألمانيا المسلمين.

وكان لتلك الصورة رد فعل من جانب إعلامي ألماني يدعى جوليان درايشيلت، حيث وجه بسببها اتهاما خطيرا لمدافع ريال مدريد.