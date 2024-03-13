عملاق أوروبي جديد يضمن المشاركة رسميًا في كأس العالم للأندية
تأكدت مشاركة نادي يوفنتوس في كأس العالم للأندية لعام 2025، عقب خسارة منافسه نابولي أمام برشلونة.
وواجه نابولي نظيره برشلونة على ملعب الأخير، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، مساء الثلاثاء، حيث حقق البارسا فوزا بنتيجة (3-1) ليتأهل للدور ربع النهائي بفوزه (4-2) بمجموع المباراتين بعدما انتهى الذهاب (1-1).
وأصبح فريق يوفنتوس المتأهل رقم 21 إلى منافسات كأس العالم للأندية بنظامها الجديد والمقرر إقامتها في صيف 2025.
ويقام مونديال الأندية في 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة 32 فريقا للمرة الأولى.
ونتيجة لإقصاء نابولي من دوري أبطال أوروبا، ضمن يوفنتوس مكانًا عبر مسار التصنيف الأوروبي وأصبح الفريق العاشر من أوروبا الذي يتأهل للبطولة.
وجمع نابولي 42 نقطة في التصنيف، بفارق 5 نقاط فقط عن يوفنتوس (47)، وكان يحتاج فريق الجنوب للفوز على برشلونة والتأهل للدور ربع النهائي من أجل الحفاظ على آماله في التأهل للمونديال.
يذكر أن يوفنتوس لم يشارك في دوري الأبطال هذا الموسم، نظرا لمعاقبته بخصم نقاط من رصيده وتراجعه في ترتيب الدوري الإيطالي بالموسم الماضي؛ ما منعه من احتلال مركز مؤهل للبطولات الأوروبية.
ويتبقى بذلك مقعدان للقارة الأوروبية للفائز بدوري الأبطال هذا الموسم وفريق من التصنيف التراكمي وفقا للنتائج في آخر 4 سنوات.
وجاء المتأهلون إلى كأس العالم للأندية، حتى الآن، كالتالي:
من أوروبا (10 من أصل 12): بايرن ميونخ، بروسيا دورتموند، ريال مدريد، مانشستر سيتي، تشيلسي، إنتر ميلان، باريس سان جيرمان، بنفيكا، بورتو ويوفنتوس.
من أمريكا الجنوبية (3 من أصل 6): بالميراس، فلامنغو وفلومينينسي.
من قارة أفريقيا (2 من أصل 4): الأهلي المصري والوداد المغربي.
من قارة آسيا (2 من أصل 4): الهلال السعودي وأوراوا رد دايموندز.
من أمريكا الشمالية (3 من أصل 4): مونتيري، سياتل ساوندرز وكلوب ليون.
من أوقيانوسيا (1 من أصل 1): أوكلاند سيتي.