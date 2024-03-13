عملاق أوروبي جديد يضمن المشاركة رسميًا في كأس العالم للأندية

ويقام مونديال الأندية في 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة 32 فريقا للمرة الأولى.

ونتيجة لإقصاء نابولي من دوري أبطال أوروبا، ضمن يوفنتوس مكانًا عبر مسار التصنيف الأوروبي وأصبح الفريق العاشر من أوروبا الذي يتأهل للبطولة.

وجمع نابولي 42 نقطة في التصنيف، بفارق 5 نقاط فقط عن يوفنتوس (47)، وكان يحتاج فريق الجنوب للفوز على برشلونة والتأهل للدور ربع النهائي من أجل الحفاظ على آماله في التأهل للمونديال.