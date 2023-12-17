رسميًا.. الزمالك خارج كأس العالم للأندية 2025

وكان الفيفا قد أعلن عن توسيع كأس العالم للأندية في وقت سابق من هذا العام وصوت بالإجماع على اختيار الولايات المتحدة لاستضافة النسخة الأولى من البطولة.

ويشهد النظام الحالي للبطولة مشاركة أبطال أوروبا وأمريكا الجنوبية من الدور قبل النهائي بينما يبدأ أبطال الاتحادات القارية الأخرى من الأدوار التي تسبق قبل النهائي.

وأعلن غياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اليوم الأحد، أن بطولة كأس العالم للأندية بنظامها الجديد والمخطط إقامتها في 2025 لتشمل 32 فريقا ستقام في الفترة من 15 يونيو حزيران حتى 13 يوليو/ تموز، في حين ستقام بطولة قارية جديدة للأندية سنويا اعتبارا من العام المقبل.

ونشر الفيفا اليوم تفاصيل البطولة، حيث سيتم مشاركة 12 فريقا من أوروبا و6 فرق من أمريكا الجنوبية و4 فرق من أمريكا الشمالية وآسيا وكذلك 4 فرق من أفريقيا، بالإضافة إلى صاحب الأرض وفريق آخر من تصفيات أوقيانوسيا.

واستقر مجلس "الفيفا" على تأهل أربعة فرق، وتأكدت مشاركة الأهلي المصري، والوداد المغربي، وبطل نسخة دوري أبطال أفريقيا 2023-2024، وفريق آخر عبر تصنيف القارة وفقًا للجدارة الرياضية.

ويشارك الزمالك في النسخة الحالية من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، وبالتالي لا مكان له في البطولة بنظامها الجديد.