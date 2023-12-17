متحدث الزمالك يرد على تقارير وصول عروض رسمية لبيع "زيزو" (فيديو)
نفى أحمد سالم، المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، التقارير التي أشارت إلى وصول عرض رسمي من أحد الأندية الخارجية من أجل ضم أحمد سيد "زيزو"، نجم الفريق، في الميركاتو المقبل.
وكانت تقارير قد أشارت إلى أن نادى الشباب السعودي أرسل عرضًا لمسؤولي الزمالك لضم "زيزو" خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل، وصلت قيمته إلى 6 ملايين دولار.
وقال سالم في تصريحات لقناة نادي الزمالك، مساء السبت: "ليس هناك عرض رسمي وصل بشأن (زيزو)، كل ما يتردد عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيح على الإطلاق".
وأضاف: "عندما يصل عرض رسمي سيتم الإعلان عنه فورًا بأن النادي تلقى عرضًا من ناد معين بهذا المبلغ (مفيش حاجة هتستخبى)".
وتابع متحدث الزمالك: "زيزو النجم الأساسي للفريق، يؤدي موسماً رائعاً رفقة زملائه في حدود المتاح والإمكانيات، ولكن لا توجد لديه عروض، ولو هناك عرض سيتم عرضه أمام الرأي العام، والرفض أو القبول سيكون حسب قرار المجلس".
"زيزو" تمكن من تسجيل 7 أهداف في 11 مباراة الموسم الجاري بقميص النادي الأبيض في مختلف المسابقات.
ووصل أيضا للهدف رقم 73 بقميص الزمالك في جميع المسابقات، وبفارق هدف وحيد عن جمال حمزة في المركز السابع بترتيب هدافي النادي.
يذكر أن عقد "زيزو" الحالي مع الزمالك مستمر حتى عام 2025، ولا يوجد فيه شرط جزائي.