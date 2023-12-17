متحدث الزمالك يرد على تقارير وصول عروض رسمية لبيع "زيزو" (فيديو)

نفى أحمد سالم، المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، التقارير التي أشارت إلى وصول عرض رسمي من أحد الأندية الخارجية من أجل ضم أحمد سيد "زيزو"، نجم الفريق، في الميركاتو المقبل.

وكانت تقارير قد أشارت إلى أن نادى الشباب السعودي أرسل عرضًا لمسؤولي الزمالك لضم "زيزو" خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل، وصلت قيمته إلى 6 ملايين دولار.

وقال سالم في تصريحات لقناة نادي الزمالك، مساء السبت: "ليس هناك عرض رسمي وصل بشأن (زيزو)، كل ما يتردد عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيح على الإطلاق".