خبر أم أمنية؟.. عساف القرني يثير جدلًا حول قيادة كلوب للاتحاد السعودي (صورة)
أثار عساف القرني، الحارس السابق لنادي الاتحاد السعودي، جدلًا بين جماهير فريقه بشأن هوية المدرب الجديد المزمع أن يخلف الأرجنتيني مارسيلو غاياردو.
وأصبح رحيل غاياردو مسألة وقت، بعد الاتفاق مع الإدارة على الانفصال بعد أشهر قليلة من التعاقد معه، خلفًا للبرتغالي نونو سانتو.
ونشر عساف القرني، صورة للمدرب الألماني يورغن كلوب، عبر حسابه على تطبيق "سناب شات"، وكتب عليها "مدرب الاتحاد القادم".
ولم يوضح عساف هل ما كتبه مجرد خبر أو معلومة لديه أو مجرد أمنية مستقبلية، إذ من المعروف أن كلوب بعد رحيله عن قيادة ليفربول لن يتولى قيادة أي فريق جديد لمدة عام من الآن.
وغادر المدرب الألماني جدران ليفربول، بعد قضاء 9 سنوات داخل قلعة أنفيلد.
ومن المقرر أن تحسم إدارة الاتحاد، ملف المدير الفني الجديد خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى التعاقد مع العديد من الأسماء البارزة بهدف العودة لمنصات التتويج.
وتعرَّض المدرب الأرجنتيني لسلسلة من النتائج الكارثية، إذ خرج دون تحقيق أي لقب بخسارة الدوري السعودي والسوبر المحلي وكأس الملك ودوري أبطال آسيا.
وخاض الاتحاد 30 مباراة تحت قيادة غاياردو، حقق خلالها الفوز في 14 مناسبة بجانب 13 هزيمة و3 تعادلات، مسجلا 49 هدفًا واستقبل 53.