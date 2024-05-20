خبر أم أمنية؟.. عساف القرني يثير جدلًا حول قيادة كلوب للاتحاد السعودي (صورة)

أثار عساف القرني، الحارس السابق لنادي الاتحاد السعودي، جدلًا بين جماهير فريقه بشأن هوية المدرب الجديد المزمع أن يخلف الأرجنتيني مارسيلو غاياردو.

وأصبح رحيل غاياردو مسألة وقت، بعد الاتفاق مع الإدارة على الانفصال بعد أشهر قليلة من التعاقد معه، خلفًا للبرتغالي نونو سانتو.

ونشر عساف القرني، صورة للمدرب الألماني يورغن كلوب، عبر حسابه على تطبيق "سناب شات"، وكتب عليها "مدرب الاتحاد القادم".