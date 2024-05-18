مفاجأة مدوية.. برشلونة قد ينقذ الاتحاد السعودي من ورطة غاياردو

كشفت تقارير صحفية عن مفاجأة قد تُسعد جماهير الاتحاد السعودي بشأن مستقبل مدربها الأرجنتيني مارسيلو غاياردو، الذي أصبح قاب قوسين أو أدنى من الرحيل عن "العميد"؛ بسبب سوء النتائج في الفترة الأخيرة.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، في تقرير لها، اليوم السبت، إن غاياردو ضمن أبرز المرشحين لقيادة برشلونة الفترة المقبلة، بعد الأزمة الأخيرة لتشافي هيرنانديز، المدير الفني الحالي للبلوغرانا، الذي ينتظر قرار إقالته".

وكان تشافي قد أعلن رحيله عن برشلونة، قبل أن يتراجع عن موقفه، ويتفق مع رئيس النادي لابورتا على الاستمرار.

لكن تصريحات تشافي الأخيرة، بشأن عدم قدرة الفريق على منافسة ريال مدريد وبقية الأندية الأوروبية الكبرى بسبب ظروف النادي الاقتصادية، أثارت حفيظة لابورتا، الذي يفكر في التراجع عن اتفاقه مع المدرب.