مفاجأة مدوية.. برشلونة قد ينقذ الاتحاد السعودي من ورطة غاياردو
كشفت تقارير صحفية عن مفاجأة قد تُسعد جماهير الاتحاد السعودي بشأن مستقبل مدربها الأرجنتيني مارسيلو غاياردو، الذي أصبح قاب قوسين أو أدنى من الرحيل عن "العميد"؛ بسبب سوء النتائج في الفترة الأخيرة.
وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، في تقرير لها، اليوم السبت، إن غاياردو ضمن أبرز المرشحين لقيادة برشلونة الفترة المقبلة، بعد الأزمة الأخيرة لتشافي هيرنانديز، المدير الفني الحالي للبلوغرانا، الذي ينتظر قرار إقالته".
وكان تشافي قد أعلن رحيله عن برشلونة، قبل أن يتراجع عن موقفه، ويتفق مع رئيس النادي لابورتا على الاستمرار.
لكن تصريحات تشافي الأخيرة، بشأن عدم قدرة الفريق على منافسة ريال مدريد وبقية الأندية الأوروبية الكبرى بسبب ظروف النادي الاقتصادية، أثارت حفيظة لابورتا، الذي يفكر في التراجع عن اتفاقه مع المدرب.
وأوضحت الصحيفة أن "مستقبل تشافي كمدرب لفريق برشلونة الأول معلق بخيط رفيع، سيتم اتخاذ قراره قريبًا في اجتماع بين الرئيس خوان لابورتا وديكو، المدير الرياضي للفريق، وتشافي نفسه".
وأشارت الصحيفة إلى أن أبرز المرشحين لخلافة تشافي هم: رافا ماركيز المدرب الحالي لبرشلونة "ب"، وهانسي فليك، وهو من دون فريق منذ إقالته من منصب مدرب المنتخب الألماني في سبتمبر الماضي.
وتابع التقرير: "بالإضافة إلى الاسمين اللذين تم تداولهما حتى الآن، ظهر مرشح جديد، وهو مارسيلو غاياردو، المدرب الأرجنتيني الذي يدرب حاليًا الاتحاد، وينتهي عقده في 2025، لكن مغادرته لن تكون معقدة، إذ إنه غير سعيد هناك وسيكون من السهل التوصل إلى اتفاق مع المسؤولين الرياضيين في النادي السعودي".
وأوضحت أن غاياردو كان خيارا محببا لدى مسؤولي برشلونة منذ عمله مع ريفر بليت الأرجنتيني، كما أن بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، سبق أن أشاد به علنا.
وخاض تشافي 50 مباراة رفقة برشلونة الموسم الحالي، واستطاع تحقيق الفوز في 32 منها، بينما خسر في 10 لقاءات وتعادل في 8.