مباراة الهلال وأوراوا.. صورة طريفة لجماهير يابانية تشجع زعيم السعودية (شاهد)‎

رفع عدد من المشجعين اليابانيين لافتة أبدوا من خلالها رغبتهم في فوز نادي الهلال السعودي بلقب دوري أبطال آسيا، قبل مواجهته أمام أوراوا الياباني في إياب نهائي دوري أبطال آسيا، اليوم السبت.

ورفع عدد من الجماهير اليابانية رايات الهلال إضافة إلى لافتة كُتب عليها “ياهيا الهلال” يحيى الهلال”.

ويبدو أن هؤلاء المشجعين من مناصري الفرق اليابانية المنافسة لأوراوا ولا ترغب في رؤية منافسهم بطلًا للقارة الآسيوية.

ويأمل الهلال في استغلال تواجد 1500 من مشجعيه على استاد سايتاما 2002، وتحقيق نتيجة إيجابية تمكنه من الفوز باللقب الثالث في تاريخه في دوري أبطال آسيا.

وانتهت مباراة الذهاب في الرياض، السبت الماضي، بالتعادل 1/1، ويحتاج الفريق السعودي للفوز بأي نتيجة أو التعادل بأكثر من 1/1 للفوز باللقب الغائب عن خزائنه منذ العام 2000، والمشاركة في كأس العالم للأندية لأول مرة في تاريخه، والتي تقام في الإمارات الشهر المقبل.

يشار إلى أن الهلال هو الفريق الآسيوي الوحيد الذي لم يخسر أي مباراة في العام الحالي 2017.