شاهد ما فعلته الجماهير السعودية أمام “سايتاما” قبل مباراة نادي الهلال وأوراوا (فيديو وصور)

ظهرت مجموعات من جماهير نادي الهلال السعودي أمام ملعب سايتاما معقل نادي أوراوا ريد الياباني، حيث هتفت بأصوات عالية للزعيم.

وواصلت جماهير الهلال عادتها بالصلاة قبل المباراة، حيث صلت مجموعات كبيرة خارج أسوار الملعب.

واشترت إدارة نادي الهلال جميع التذاكر المخصصة للجماهير الهلالية، وقامت بتوزيعها أمام بوابات الملعب مباشرة مع لافتات وأعلام الزعيم.

ويتواجد عدد من نجوم نادي الهلال القدامى لمؤازرة الفريق أبرزهم سامي الجابر.

وتوافدت جماهير نادي أوراوا ريدز الياباني على الملعب قبل انطلاق المباراة بـ4 ساعات تقريبًا.

ويتسع ملعب سايتاما لـ65 ألف متفرج، ومن المؤكد أن الملعب سيمتلأ عن آخره.