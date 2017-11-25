مباراة الهلال وأوراوا.. 5 أمور يحتاجها الزعيم للعودة باللقب من قلب ملعب سايتاما

لا صوت يعلو فوق صوت المواجهة المرتقبة والمصيرية التي يخوضها فريق الهلال السعودي، اليوم السبت، أمام مضيفه “أوراوا ريد دياموندز” الياباني على ملعب “سايتاما 2002” معقل الأخير خلالة جولة الإياب للدور النهائي ببطولة دوري أبطال آسيا.

ولا يخفى على أحد الظروف الصعبة التي يمر بها الهلال قبل هذه المواجهة المصيرية، وعلى رأسها النتيجة المهزوزة التي حسمت لقاء الذهاب بالتعادل بين الفريقين بهدف لكل منهما في السعودية، إلى جانب إصابة البرازيلي “كارلوس إدواردو” نجم الفريق، وابتعاده إلى نهاية الموسم.

ورغم كل هذه الصعاب، لن تقبل جماهير الهلال سوى بالفوز للحصول على اللقب الآسيوي الغائب منذ العام 2000، ولكن كيف يحقق الزعيم هذه المعادلة هذا ما ترصده شبكة “إرم نيوز”..

روح الأبطال.

لا شك أن الروح القتالية هي العنصر الأهم في مثل هذه اللقاءات المصيرية، فالفريق الأزرق يجب عليه أن يتحلّى لاعبوه بأعلى درجات الإصرار والعزيمة، خاصة أن الفوارق الفنية بين الفريقين ليست كبيرة، والهلال يبدو متفوقًا في أغلب المراكز على المستوى الفردي حتى في غياب إدواردو.

ويؤكد النجم المصري حازم إمام، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة وأسطورة نادي الزمالك ، في تصريحاته لـ”إرم نيوز” أنه على المستوى الشخصي مثل ملايين العرب يتمنّى أن تكتمل الفرحة ويفوز الهلال باللقب الآسيوي، خاصة أن الهلال غائب عنه هذه البطولة منذ سنوات.

وأضاف: “تعرضت لهذا الموقف حين كنت لاعبًا مع منتخب مصر والزمالك بخوض لقاءات نهائية مضغوطة، وفي أجواء تحتاج الفوز والحسم، وأعتقد أن الروح الجماعية هي أهم شيء يحتاجه الهلال في هذه المباراة، فالمدرب مهما فعل لن يستطيع أن يحقق الفوز سوى بإرادة وإصرار اللاعبين”.

الأخطاء ممنوعة.

قبل موعد انطلاق مباراة الهلال وأوراوا بـ3 ساعات.. شاهد احتشاد الجماهير اليابانية وأجواء ملعب سايتاما (فيديو وصور) https://t.co/jUTekfG3xd pic.twitter.com/Rl59L1e5eH — إرم سبورت (@EremSports) November 25, 2017

وظهر بعض الهفوات الدفاعية القاتلة في صفوف الهلال خلال لقاء الذهاب، وهو ما أصاب جماهير الفريق السعودي بالقلق الشديد.

ولا يستطيع الهلال أن يعبر مواجهة الدور النهائي، ويعود باللقب من اليابان سوى من خلال عدم منح أي مساحات، ومنع الأخطاء والهفوات في مدة المباراة.

وشدّد الكاتب الصحفي عبد الغني عوض، المتخصص في الكرة السعودية، خلال تصريحاته لـ”إرم نيوز” على ضرورة التركيز الشديد، فالخطأ ليس مقبولًا وقد يكلف الهلال الكثير.

وأضاف: “المطلوب أن يحتفظ اللاعبون بتركيزهم وهدوءهم وثباتهم الانفعالي، وحتى لو حدث خطأ لا يجب أن يستمر الحال، خاصة أن الفريق في مثل هذه اللقاءات لن تسنح له العديد من الفرص للتعويض”.

إيقاف مفاتيح أوراوا

هل الهلال قادر على حسم لقب دوري أبطال آسيا أمام أوراوا اليوم؟#إرم_سبورت #صباحات_الهلال #الهلال_اوراوار — إرم سبورت (@EremSports) November 25, 2017

يحتاج الهلال لإيقاف مفاتيح لعب الفريق الياباني أوراوا ريد، فهذا الفريق لديه مجموعة من اللاعبين أصحاب السرعات والقدرات الخاصة التي يعتمد عليها المدير الفني “تاكافومي هوري” في تشكيلته.

ويعد البرازيلي “رافايل سيلفا” لاعب الوسط الموهوب، وأحد هدافي الفريق، من أهم وأبرز مفاتيح اللعب في الفريق الياباني، وبالتالي فإن مراقبته تسهل كثيرًا من مهمة الهلال.

ويعتمد أوراوا على قدرات “يوكي موتو” المهاجم المتميز إلى جانب الهداف “شينزو كوروكي”، وكلاهما من أصحاب السرعات أيضًا، وأرهقا دفاعات الهلال ذهابًا.

لدغات خربين.

بلا شك أن كرة القدم لعبة جماعية، والهلال يحتاج في لقاء بطل اليابان لروح الفريق، ولكن بكل تأكيد فإن العنصر الفردي والمهارات الخاصة للسوري عمر خربين من أهم الأسلحة التي يراهن عليها جمهور الزعيم ومدربه الأرجنتيني رامون دياز.

ويقدم “خربين” بطولة استثنائية فهو اللاعب الذي سجل 10 أهداف، ويعتلي صدارة ترتيب الهدافين، وهو اللاعب الذي يلدغ من أنصاف الفرص، وبالتالي فالفريق يحتاج لتركيز النجم السوري لحسم المباراة.

مجاراة بطل اليابان.

لعب العامل البدني دورًا حاسمًا في نتيجة لقاء الذهاب، فالهلال لم يستطع مجاراة أوراوا بكل أسف في مباراة الرياض، وتقلص المجهود البدني بعد نهاية الشوط الأول.

ولن يكون مقبولًا أن يظهر الهلال بهذه الصورة البدنية، فالمباراة قد تمتد لوقت إضافي، وبالتالي الهلال عليه أن يتسلّح بالعامل البدني، ويجاري قدرات أوراوا من حيث السرعة، والركض، والضغط داخل المستطيل الأخضر.