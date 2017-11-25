قبل موعد انطلاق مباراة الهلال وأوروا بـ3 ساعات.. شاهد احتشاد الجماهير اليابانية وأجواء ملعب سايتاما (فيديو وصور)

زحفت جماهير نادي أوراوا ريد الياباني إلى ملعب سايتاما، قبل موعد انطلاق المباراة بثلاث ساعات، حيث بدأت بإجاطة الملعب بلافتات عديدة لتحميس اللاعبين.

وتنطلق المباراة في الواحدة والربع ظهرًا بتوقيت السعودية.

وتعادل الهلال ذهابًا في الرياض بهدف لمثله؛ ما يصعب مهمته في مباراة العودة على ملعب سايتاما، وإن كانت غير مستحيلة.

ورفعت الجماهير اليابانية لافتات مكتوب عليها أكبر نتائج الفريق في دوري أبطال آسيا هذا الموسم، بخلاف لافتات عن أن البطولة من نصيب فريقهم أوراوا ريد.

في الجهة المقابلة، تقوم إدارة الهلال بتوزيع تذاكر المباراة للجماهير الزرقاء في ملعب سايتاما، وأمام البوابات المخصصة، وتم تخصيص 1500 مقعد لجمهور الهلال.

ووصل أكثر من 200 مشجع هلالي أمس إلى طوكيو.

الأجواء في ملعب سايتاما قبل إياب النهائي الآسيوي. pic.twitter.com/IxM25Muksc — أخبار الهلال (@hilalstuff) November 25, 2017