مباراة الهلال وأوراوا.. سامي الجابر: الزعيم فقد 30% من قوته بإصابة كارلوس إدواردو (فيديو)

قال سامي الجابر، المدرب الحالي، واللاعب السابق لنادي الهلال السعودي: إن الزعيم فقد 25-30% من قوته بإصابة مهاجمه البرازيلي كارلوس إدواردو، مشيرًا إلى أن مباراة اليوم تختلف عن مباراة الذهاب، السبت الماضي.

وأكد الجابر أن الثلاثي عبدالله عطيف، وسلمان الفرج، ونيكولا ميليسي، قادرون على إحداث التوازن من الناحيتين الدفاعية والهجومية، مؤكدًا أن لاعبي الهلال أفضل من لاعبي الفريق الياباني.

ونوه الجابر (44 عامًا) إلى أن اللقب سيكون من نصيب نادي الهلال؛ حال انضباط اللاعبين تكتيكيًا طوال الـ90 دقيقة، لأن الحلول عند لاعبي الهلال أكثر من منافسه.

لكن سامي الجابر حذر من قوة الفريق المنافس قائلًا: إنه قادر على التسجيل رغم تعدد المفاتيح عند لاعبي الهلال.

وانتهت مباراة الذهاب في الرياض بالتعادل 1/1، ويسعى الهلال للفوز أو التعادل بأكثر من 1/1 للفوز باللقب، والمشاركة في كأس العالم للأندية الشهر المقبل في الإمارات.