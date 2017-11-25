مباراة الهلال وأوراوا.. 5 أسلحة يواجه بها رامون دياز محاربي الساموراي

يتابع عشاق نادي الهلال السعودي المواجهة المرتقبة والمصيرية أمام “أوراوا ريد دياموندز” الياباني، اليوم السبت ، في إياب الدور النهائي بدوري أبطال آسيا في اليابان.

ويحتاج الهلال للفوز بأي نتيجة، أو التعادل بنتيجة أكبر من 1-1 ، ويسعى الفريق الأزرق إلى التتويج بلقب دوري أبطال آسيا بعد غياب دام 17 عامًا كاملة.

وترصد شبكة “إرم نيوز” في التقرير التالي الأسلحة التي يراهن عليها المدرب الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني للفريق الأزرق .. فإلى السطور التالية:

عمر خريبين.

يعد السوري عمر خريبين مهاجم الهلال أخطر أوراق الفريق الأزرق في لقائه ضد أوراوا بطل اليابان، خاصة أن خريبين هداف بطولة دوري أبطال آسيا برصيد 10 أهداف.

ويعتمد الهلال على قدرات وسرعات خريبين وأدائه التهديفي المتميز وتألق بشكل واضح وصنع هدفًا، وأصبح خريبين أحد أبرز اللاعبين في تشكيلة الهلال الذين يعتمد عليهم المدرب رامون دياز.

وأكد السوري مهند البوشي نجم منتخب بلاده الأسبق لـ”إرم نيوز” أن خريبين يستطيع أن يحقق الفوز بمساعدة فريقه، خاصة أنه يعيش أفضل فتراته الفنية والبدنية.

نواف العابد.

يعتمد الهلال على أداء لاعب الوسط الموهوب نواف العابد الذي يستطيع نقل الهجمة بأقصى سرعة إلى دفاعات بطل اليابان.

ويسعى الهلال إلى الاستفادة من موهبة “العابد” وتوظيفها بشكل جيد، لتعويض غياب البرازيلي كارلوس إدواردو مهاجم الفريق الذي يغيب لإصابته بقطع في الرباط الصليبي.

سالم الدوسري.

يعول الهلال أيضًا على قدرات سالم الدوسري لاعب وسط الفريق الأزرق بشكل لافت، خاصة أن الدوسري من اللاعبين أصحاب السرعات، والقدرات المتميزة.

واستطاع “سالم الدوسري” أن يقدم مستويات طيبة خلال الفترة الأخيرة، خاصة أنه شارك في 10 مباريات بدوري أبطال آسيا، وسجل هدفًا، وتألق بشكل لافت، ويعد من اللاعبين أصحاب السرعات والموهبة.

نيكولا ميليسي.

يعتمد رامون دياز على قدرات اللاعب الأوروجوياني نيكولا ميليسي الذي يعد من أهم عناصر الفريق، وعلى أدائه المتميز في الربط بين الدفاع والوسط، وإبعاد الخطورة تمامًا عن مرمى الهلال.

ويراهن الهلال على تألق ميليسي لإبعاد أي خطورة من جانب الفريق الياباني، خاصة أن الهلال يملك أيضًا لاعب وسط متميزًا وهو عبد الله عطيف.

سلمان الفرج.

نجح سلمان الفرج لاعب وسط الهلال في إثبات قدراته، وتأكيد مستوياته المتميزة، وصناعة الخطورة بشكل لافت على مرمى المنافسين.

ويعتمد الهلال على سرعة ومردود سلمان الفرج واختراقاته خلف دفاعات الفريق الياباني، وهو ما يساهم في الربط بين خطي الوسط والهجوم.