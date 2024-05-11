NBA.. ناغتس‭ ‬يقلص الفارق مع مينيسوتا بنصف نهائي القسم الغربي

وسجل يوكيتش 24 نقطة، واستحوذ على 14 كرة مرتدة، وقدم تسع تمريرات حاسمة لزملائه.

وأحرز جمال موراي 24 نقطة، بعدما نجحت 11 من 21 محاولة للتسديد لصالح دنفر؛ وهو ما قلص الفارق إلى 2-1 في النتيجة الإجمالية لهذه المرحلة، والتي تحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات.

وأضاف مايكل بورتر 21 نقطة، وآرون جوردون 13 نقطة، وكنتافيوس كالدويل-بوب 12 نقطة للفريق الفائز.

وشهدت المباراة إطلاق مشجعي تيمبروولفز صيحات استهجان في وجه موراي.

وقاد أنتوني إدواردز مينيسوتا بتسجيله 19 نقطة، بفضل نجاحه في ثمان من أصل 15 محاولة للتسديد. وأضاف كارل أنتوني تاونز 14 نقطة، وكل من مايك كونلي وجادين مكدانيلز 10 نقاط.

وتكبد مينيسوتا أول خسارة في الأدوار الإقصائية، بعد فوزه بأول ست مباريات على التوالي.

وستقام المباراة الرابعة بين الفريقين، في مينيابوليس أيضا، غدا الأحد.