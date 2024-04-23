NBA: ناغتس يتقدم 2-0 على ليكرز في الجولة الأولى بالأدوار الإقصائية

وساهم يامال موراي في فوز ناغتس 2-صفر في المباراة الثانية من السلسلة التي تُحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات.

واستخلص ليبرون جيمس الكرة وأحرز سلة ساحقة ليقود لوس أنغليس للتقدم 95-92 وأضاف مايكل بورتر جونيور رمية ثلاثية قبل 1:15 دقيقة على النهاية.

لكن موراي سجل من رميتين حرتين وبعدها أهدر جيمس رمية ثلاثية قبل 16.3 ثانية على النهاية لتبدأ يتألق موراي في الثواني الأخيرة.

وسجل نيكولا يوكيتش 27 نقطة واستحوذ على 20 كرة مرتدة وأرسل عشر تمريرات حاسمة لناجتس الذي تغلب على ليكرز في عشر مواجهات متتالية خلال الموسم الاعتيادي وما بعده مجتمعين.

وأنهى موراي المباراة برصيد 20 نقطة وسجل تسع بين 24 رمية.