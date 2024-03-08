هنا تنتهي سيطرة الأهلي.. نقاط يتفوق فيها الزمالك قبل نهائي كأس مصر

أبطال العشرية الأخيرة

الأهلي هو البطل التاريخي في كأس مصر، حيث حصد اللقب 38 مرة، أكثر بـ10 مرات من أقرب منافسيه الزمالك، الذي يملك 28 بطولة.

لكن بالرغم من تفوق الأهلي فقد كان ذلك الفارق أوسع قبل 10 سنوات فقط، عندما بدأ الزمالك سلسلة فوز قياسية بالبطولة لم يكررها عبر تاريخه من قبل سوى مرة واحدة فقط.

الزمالك منذ العام 2013 بدأ سلسلة فوز بالبطولة لأربع مرات متتالية، ثم حصدها في 3 مناسبات أخرى بإجمالي 7 ألقاب من أصل 10.

في المقابل حصد الأهلي 3 بطولات فقط أعوام 2017 و2020 و2022، في وقت حصد فيه المارد الأحمر بطولات أفريقية بنفس العدد.