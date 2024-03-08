هنا تنتهي سيطرة الأهلي.. نقاط يتفوق فيها الزمالك قبل نهائي كأس مصر
يلعب الأهلي والزمالك نهائي كأس مصر للمرة الأولى بتاريخ البطولة العريقة في السعودية وخارج حدود مصر الجغرافية.
المواجهة المنتظرة يتوقع البعض فيها أن يتفوق الأهلي نظرًا لنتائج المباريات الأخيرة بين الفريقين في وجود المدرب السويسري مارسيل كولر، ولعدة اعتبارات أخرى يتفوق خلالها نجوم القلعة الحمراء على نظرائهم في صفوف لكن هناك اعتبارات مختلفة قد تتوقف عليها السيطرة الأهلاوية مؤخرًا، دعونا نستعرض أبرزها فيما يلي:
أبطال العشرية الأخيرة
الأهلي هو البطل التاريخي في كأس مصر، حيث حصد اللقب 38 مرة، أكثر بـ10 مرات من أقرب منافسيه الزمالك، الذي يملك 28 بطولة.
لكن بالرغم من تفوق الأهلي فقد كان ذلك الفارق أوسع قبل 10 سنوات فقط، عندما بدأ الزمالك سلسلة فوز قياسية بالبطولة لم يكررها عبر تاريخه من قبل سوى مرة واحدة فقط.
الزمالك منذ العام 2013 بدأ سلسلة فوز بالبطولة لأربع مرات متتالية، ثم حصدها في 3 مناسبات أخرى بإجمالي 7 ألقاب من أصل 10.
في المقابل حصد الأهلي 3 بطولات فقط أعوام 2017 و2020 و2022، في وقت حصد فيه المارد الأحمر بطولات أفريقية بنفس العدد.
طريق نهائي الكأس
قبل مباراة نصف النهائي لم تكن هناك اختبارات حقيقية للأهلي أو الزمالك باستثناء مواجهة المصري للقلعة الحمراء والمقاولون العرب للبيضاء في ربع النهائي.
ووجد الأهلي اختبارا أكثر قوة في ربع النهائي من ذلك الذي حصل عليه في نصف النهائي، عندما لعب أمام إنبي وفاز بثلاثية نظيفة مع الرأفة.
في المقابل كان طريق الزمالك في نصف النهائي أكثر تعقيدًا، حيث واجه بيراميدز، وليس في هذا أي إنقاص من حق إنبي الذي تحسن كثيرًا مؤخرًا ويتصدر الآن جدول ترتيب الدوري المصري بـ 26 نقطة من 15 جولة.
ومواجهة الزمالك لم تكن صعبة على الورق فقط، فقد تأخر الفريق في النتيجة ثلاث مرات، وكل مرة كان يعود في آخر لحظة.
وعندما جاء موعد ركلات الترجيح أهدر محمد أشرف روقا للزمالك أولًا قبل أن يهدر أحمد سامي ومصطفى فتحي لبيراميدز، لتتأهل القلعة البيضاء.
كلمة السر في القيمة التسويقية!
بشكل عام يتفوق الأهلي على الزمالك في القيمة التسويقية للاعبين، حيث تصل إجمالي قيمة نجوم القلعة الحمراء التسويقية إلى 32.48 ملايين يورو، مقابل 19.55 بالنسبة للقلعة البيضاء.
لكن على الرغم من ذلك فالزمالك لديه اللاعب الأعلى قيمة تسويقية بين نجوم الفريقين، وهو أحمد السيد زيزو، بواقع 5 ملايين يورو.
وسيكون زيزو أغلى من في الملعب بفارق الضعف تقريبًا عن أقرب منافسيه من الأهلي وهو محمد عبدالمنعم الذي تبلغ قيمته 3 ملايين يورو، دون حساب الغائب أليو ديانغ الذي تبلغ قيمته 4.5 مليونًا.
معدل أعمار أفضل للقلعة البيضاء
بالرغم من الانتقالات التي تلقاها الزمالك لاستقدام عبدالله السعيد، مؤخرًا، وعمره 38 عامًا في وجود لاعبين آخرين بنفس العمر هما محمود عب الرازق شيكابالا ومحمد عبدالشافي، إلا أن القلعة البيضاء تمتلك معدل أعمار أفضل بالنسبة لقائمة الأهلي.
فمعدل أعمار نجوم الزمالك مجتمعين هو 26.6 عام، في المقابل فالأهلي يملك معدلًا يصل إلى 26.8 بفضل وجود 10 لاعبين بعمر الـ 30 أو أكبر.
الخلاصة
قد تتفوق القلعة البيضاء في بعض الأمور، وبالمثل يتفوق الأهلي في أمور أخرى، لكن في نهائي كأس مصر وخلال 90 دقيقة داخل أرض الملعب من سيتفوق هو من سيحصد اللقب دون أي اعتبارات أخرى.
لا الماضي سيلعب كحارس مرمى لهذا الفريق، ولا معدل الأعمار سيكون المدير الفني للفريق الآخر، فقط 11 لاعبًا أمام 11 مهمتهم الأساسية تسجيل أهداف أكثر من خصمهم.