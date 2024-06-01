موعد نزال إسلام ماخاشيف وداستن بورييه والقنوات الناقلة
تتجه أنظار جماهير الفنون القتالية المختلطة غدًا الأحد صوب النزال المرتقب بين الملاكمين الروسي ـ الداغستاني إسلام ماخاشيف والأمريكي داستن بورييه وذلك للمنافسة على لقب بطولة العالم للوزن الخفيف، في مواجهة تاريخية توصف بأنها أقوى نزالات الوزن المتوسط لعام 2024.
وينتظر عشّاق الفنون القتالية المختلطة النزال الذي يدور في إطار سهرات مدينة الرياض للملاكمة، حيث ستكون ضربة البداية في تمام الساعة السابعة و20 دقيقة صباحًا بتوقيت مكة المكرمة يوم الأحد 2 يونيو الجاري.
وقبل النزال الأسطوري المرتقب بينهما، أشاد بطل العالم في الوزن الخفيف إسلام ماخاشيف بإمكانات منافسه بوارييه قائلًا إنه يبقى من أقوى الملاكمين في السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أنه يطمح للحفاظ على لقبه بطلًا للعالم.
وذكرت تقارير إخبارية أن القنوات الناقلة لنزال إسلام ماخاشيف وداستن بورييه هي التالية:
قناة BT Sport Box Office
قناة SSC على نايل سات
قناة MBC ACTION